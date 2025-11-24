4 أكلات للحفاظ على مستوى ضغط الدم

18 حجم الخط

ارتفاع أو انخفاض ضغط الدم من الأمراض المزمنة التي تؤثر على صاحبها بشكل سلبي حيث أن ارتفاع ضغط الدم بسبب الجلطات وأمراض القلب والكلى، أما انخفاض ضغط الدم بسبب هبوط الدورة الدموية وقد يسبب الوفاة.

ويجب على مريض ضغط الدم الحفاظ على مستوى ضغط الدم بحيث يكون غير عالى وغير منخفض حفاظا على الصحة من أى مضاعفات.

4 أكلات تحافظ على مستوى ضغط الدم

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك 4 أكلات تساعد فى الحفاظ على مستوى ضغط الدم، منها:-

أكلات تحافظ على مستوى ضغط الدم

تناول الخضراوات الورقية بكل أنواعها

مثل السبانخ، والكرنب، والسلق والكرنب الأخضر، فالخضار الورقي غنى بالكالسيوم والبوتاسيوم والماغنسيوم، وهم تلات عناصر يساعدوا في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي، كما أن البوتاسيوم يقلل الصوديوم في الجسم،

وهذا يعني أن ضغط الدم سينخفض بشكل طبيعي، والخضراوات الورقية بها نترات طبيعية وهى تساعد على ارتخاء الأوعية الدموية، ما يسهل مرور الدم بها، والدراسات تؤكد أن كوب واحد من الخضار الورقي يوميا يقلل خطر أمراض القلب ويخفض الضغط. البروكلي والخضروات الصليبية، وهو غني بالنترات ومضادات الأكسدة التي توسع الأوعية الدموية وتخفض الضغط، وتناول البروكلي 4 مرات في اسبوعيا على الأقل يكون ضغطه أقل من غيره، ومضادات الأكسدة به تحسن تدفق الدم، ما يجعل الجسم يعمل بكفاءة أعلى. البنجر، وهو غني بمضادات الأكسدة والألياف والبوتاسيوم وحمض الفوليك، وتناول عصير البنجر أو أكله يوميا

يساعد على خفض ضغط الدم بسرعة. الجزر، وكوب جزر يوميا يقلل خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 10%.

4 أكلات يجب الامتناع عنها للحفاظ على مستوى ضغط الدم

واضاف سلامة، أنه بجانب تناول الأكلات التى ذكرناها هناك 4 أكلات يجب الامتناع عنهم حفاظا على مستوى ضغط الدم، منها:-

اللحوم المصنعه والسناكس والوجبات المصنعة.

المقليات.

المعجنات والحلويات.

المشروبات الغازية.

