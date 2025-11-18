نصائح لقياس ضغط الدم بشكل صحيح

18 حجم الخط

قياس ضغط الدم من القياسات المهمة خاصة لمرضى الضغط لأنها توضح لهم إذا كان الضغط مرتفعا أم منخفضا أم فى مستواه الطبيعي.

ويجب عند قياس الضغط التأكد من أن جهاز ضغط الدم سليم لأخذ قياسات صحيحة، هذا بجانب أن هناك أوقاتا ممنوع فيها قياس الضغط لأنها ستكون غير صحيحة.

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن هناك أشخاصا تم تشخيصهم خطأ على أنهم مرضى ضغط بسبب قياس الضغط بطريقة خاطئة، وللأسف يمكن أن يتناول علاج وهو ليس فى حاجة له وذلك نتيجة القياس الخاطئ.

أسباب قياس الضغط بشكل خاطئ

وأضاف أخصائي التغذية العلاجية أن هناك أسبابا لقياس ضغط الدم بشكل خاطئ بسبب جهاز القياس، يجب تجنبها، منها الآتي:

ربط الذراع بشكل خاطئ بحيث إذا كان الرباط ضيقا ستكون القراءة أعلى من الحقيقة ولو واسع يكون أقل من الحقيقة، لذا من الأفضل أن يكون الرباط مناسبا لحجم الذراع حتى تكون القراءة صحيحة.

أن يكون رباط الذراع في المكان الخطأ، وهناك العديد من الأشخاص يضعون الرباط فوق أو أسفل زيادة عن المكان الصحيح ما يعطى قراءات خاطئة، والمكان الصحيح هو رباط الذراع يكون فوق الكوع بحوالي 2 إلى 3 سم، والسهم الذي عليه يكون اتجاه الشريان العضدي وكأنه داخل الذراع، مع العلم أنه لو كان ملفوف بشكل خاطيء أو مائل، يمكن القراءة أن تختلف 10 درجات أو أكثر.

قياس الضغط فوق الملابس، وهو رباط الذراع لا يمتد بشكل طبيعى وبالتالى تكون النتيجة أعلى ب 10 إلى 40 درجة، لذا يجب أن يكون الرباط على الجلد مباشرة وعدم رفع كم الجاكت أو القميص ليضيق على الذراع مايغير قياس الضغط الصحيح فالافضل خلع الجاكت أو القميص عند قياس ضغط الدم.

أن يكون رباط الذراع ليس في مستوى القلب، فكل فرق 2 سم في الارتفاع يساوى فرق 2 درجة في القراءة، لذا يجب الجلوس أثناء القياس وسند الذراع على منضدة أو وسادة وتكون فى مستوى منتصف الصدر.

استخدام جهاز المعصم، وشكله سهل وصغير، ولكنه غير دقيق، لأن الشرايين في المعصم رفيعة جدا، وأي حركة صغيرة تغير النتيجة، وجميع جمعيات القلب في العالم توصي باستخدام جهاز الذراع وليس المعصم.

قياس ضغط الدم

سلوكيات خاطئة تجعل قياس الضغط خاطيء

وتابع: أما عن الأخطاء التى لها علاقة بوضع الجسم والسلوك فهي:

القياس بعد مجهود أو توتر أو طلوع السلم أو العصبية أو الجرى ستكون القراءة عالي. لذا يجب الانتظار 10 دقائق قبل القياس والجلوس فى مكان هادىء مع الراحة.

القياس بعد القهوة أو السجائر أو الطعام، فالكافيين والنيكوتين يرفعوا الضغط، والطعام يقلله قليلا لأن الدم يذهب للجهاز الهضمي، لذا يجب الانتظار نصف ساعة بعد الأكل أو القهوة أو السجاير قبل القياس.

قياس ضغط الدم أثناء الوقوف وهو مايحدث فى معظم الصيدليات وذلك يعطى نتيجة أقل من الحقيقة ب 10 درجات.ط، لذا يجب قياس الضغط أثناء الجلوس فى وضع مريح.

تشابك الساقين أو عدم دعم الظهر

فى حالة وضع رجل على رجل، وهنا الضغط يرتفع من 5 لـ8 درجات، ولو كان الظهر غير مسنود تتوتر العضلات والقراءة تزيد، لذا يجب سند الظهر فى الجلوس عند قياس الضغط مع وضع القدمين على الأرض.

فى حالة وضع رجل على رجل، وهنا الضغط يرتفع من 5 لـ8 درجات، ولو كان الظهر غير مسنود تتوتر العضلات والقراءة تزيد، لذا يجب سند الظهر فى الجلوس عند قياس الضغط مع وضع القدمين على الأرض. الكلام أو الحركة أثناء القياس، تجعل الضغط أعلى بـ10 إلى 15 درجة لأن الجسم يظن أنه في مجهود، لذا يجب الصمت والثبات أثناء قياس ضغط الدم.

قياس الضغط مرة واحدة فقط وهذا خطأ لأن الضغط يتغير على حسب الحالة والمزاج لذا يحب قياس الضغط مرتين صباحا ومساء لمدة 3 أو 4 أيام متتالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.