نظام غذائي يومي لمرضى الضغط المرتفع

ضغط الدم المرتفع من الأمراض المزمنة التي أصبحت منتشرة فى عصرنا الحالي نتيجة العادات الغذائية الخاطئة وكثرة التوتر والضغط النفسي.

وضغط الدم المرتفع مضاعفاته خطيرة قد تهدد الحياة لأنه يؤثر على القلب والمخ والكلى لذا يجب الالتزام بالعلاج والغذاء المناسب الذى يحافظ على مستوى الضغط بالدم.

نظام غذائي يومي لمرضى ضغط الدم المرتفع

ويقدم الدكتور أحمد عبد الناصر أخصائي التغذية العلاجية، نظام غذائي يومي لمرضى ضغط الدم المرتفع.

أولا وجبة الفطور:-

كوب حليب خالي الدسم أو لبن رايب خالي الدسم

شوفان أو خبز أسمر (2 شريحة)

بيضة مسلوقة أو قطعة جبنة قليلة الملح (50 جم)

ثمرة فاكهة موزة صغيرة أو تفاحة

ثانيا وجبة الغداء:-

صدر دجاج مشوي أو سمك مشوي أو تونة مصفاة

نصف كوب أرز بني أو بطاطس مسلوقة

سلطة خضراء كبيرة مع ملعقة صغيرة زيت زيتون

شوربة خضار أو عدس بدون ملح مضاف

ثالثا وجبة العشاء:-

زبادي خالي الدسم

توست أسمر أو بطاطس مشوية

خضار سوتيه أو فواكه تفاحة أو برتقالة

سناك (اختياري بين الوجبات):

مكسرات غير مملحة (10 إلى 15 حبة لوز أو جوز)

كوب عصير طبيعي بدون سكر

خيار أو جزر طازج

ضغط الدم المرتفع

نصائح مهمة لتجنب ارتفاع ضغط الدم

وقدم عبد الناصر بعض النصائح التى تحمى من ارتفاع ضغط الدم، منها:-

قلل الملح قدر الإمكان (لا تتجاوز 1.5 غرام صوديوم أو حوالي نصف ملعقة صغيرة ملح يوميا. استخدم الليمون، والثوم، والأعشاب لإضافة نكهة. تجنب الأطعمة المصنعة والمعلبة مثل لانشون، شاورما، مخللات، شيبسي، والمشروبات الغازية والكحوليات. شرب 8 أكواب ماء يوميا. قلل القهوة إلى كوب واحد يوميا أو استبدلها أعشاب. ممارسة رياضة خفيفة مثل المشي 30 دقيقة يوميا. الامتناع عن التدخين.

أطعمة تساعد على خفض الضغط

واضاف، أن هناك أكلات تساعد على خفض ضغط الدم، منها:-

الموز

الشوفان

السبانخ والبقدونس

الزبادى

البنجر

الثوم

الكاكاو الخام بنسبة قليلة

الأسماك الدهنية (السلمون، السردين)

