كيفية علاج انخفاض ضغط الدم المفاجئ بالمنزل

عادة ما تتركز المخاوف الصحية حول ارتفاع ضغط الدم، ولكن ما لا يعرفه العديد من الأشخاص أن انخفاض ضغط الدم ـ خاصةً عندما يهبط فجأة ـ يمكن أن يكون مقلقا ومنذرا بالخطر بنفس القدر

متى يعتبر ضغط الدم منخفضًا؟ وما هي الأعراض؟

يعد ضغط الدم المثالي أو "الطبيعي" عند 120/80 ملم زئبقي (mmHg) أو أقل بقليل. بينما يعتبر ضغط الدم عند 90/60 ملم زئبقي أو أقل منخفضا أو حالة نقص ضغط الدم (Hypotension).

والانخفاض المفاجئ والكبير في ضغط الدم إلى هذا النطاق يمكن أن يحدث لأسباب عديدة ومختلفة، لكن الأعراض تظل متشابهة في الغالب، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي. إذا انخفض ضغط الدم بشكل كبير، فقد يعاني الشخص من الآتي:

الشعور بالدوار أو خفة الرأس أو التشوش.

تغيرات في الرؤية.

برودة ورطوبة في الجلد عند اللمس.

بدء التعرق الغزير أو الشعور بالحرارة المفرطة.

الشعور بالغثيان، وربما التقيؤ.

سماع طنين في الأذنين.

الإصابة بالصداع.

الشعور بالقلق أو التوتر.

الشعور بالضعف، أو فقدان السيطرة على العضلات، أو عدم القدرة على الوقوف.

7 خطوات سريعة لرفع ضغط الدم المنخفض

يمكن القيام بسبعة إجراءات للمساعدة في رفع ضغط الدم إذا ما انخفض أكثر من اللازم:

1. الاستلقاء الفوري

يمكن أن يؤدي الاستلقاء إلى زيادة فورية في ضغط الدم. والسبب هو أن الأوعية الدموية في وضعية الاستلقاء لا تضطر إلى مقاومة الجاذبية بنفس القدر الذي تكون عليه عند الوقوف.

ويمكن أن يتسبب الانخفاض المفاجئ في ضغط الدم في الإغماء (Syncope)، وهو ما يعد بمثابة إعادة ضبط إجبارية. لذلك، إذا شعر الشخص بأن ضغط دمه ينخفض وقد يفقد الوعي، يجب تغيير الوضع من الوقوف إلى الجلوس ثم إلى الاستلقاء، فتغيير الوضعية لا يرفع ضغط الدم ويجعل الشخص أقل عرضة للإغماء فحسب، بل يقلل أيضا من احتمالية السقوط وإيذاء النفس في حال فقدت الوعي بالفعل.

2. الترطيب

يتكون الدم معظمه من الماء. إذا كان الشخص يعاني من الجفاف، فإن نقص السوائل يقلل من حجم الدم. هذا النقص يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم لأن الأوعية الدموية لا تكون ممتلئة بالقدر الكافي.

فعندما يكون الجسم مرطبا بشكل صحيح، فإنه يقوم بعمل أفضل في تنظيم ضغط الدم. إذا كان ضغط الدم منخفضا، فإن شرب السوائل يمكن أن يزيد من حجم الدم ويحسن الدورة الدموية.

3. تفعيل العضلات

إذا انخفض ضغط الدم كثيرا، فإن تفعيل العضلات يمكن أن يساعد في رفعه مجددا. يمكن القيام بذلك بعدة طرق:

الضغط على كرة إجهاد أو ما يعادلها باليد بقوة لأطول فترة ممكنة. إذا لم يتوفر شيء للضغط عليه، قم بعمل قبضة يد محكمة.

إذا كان الشخص واقفا، يمكن أن يشب ساقيه والضغط على جميع عضلات الساقين والبطن والأرداف بأقصى قوة ممكنة.

شبك أصابع اليدين ومحاول سحب الذراعين بعيدا عن بعضهما مع شدهما.

4. ارتداء الملابس الضاغطة

الضغط الذي توفره الملابس الضاغطة (مثل جوارب أو سراويل الضغط) يمكن أن يرفع ضغط الدم المنخفض. هذا الضغط يحسن الدورة الدموية ويقلل من تجمع الدم في أوردة الجزء السفلي من الجسم، مما يعني عودة المزيد من الدم إلى القلب مع كل نبضة.

5. تناول القهوة

قد تساعد دفعة الكافيين الناتجة عن شرب فنجان من القهوة في رفع ضغط الدم الذي انخفض كثيرا.

لكن من المهم تذكر أن القهوة التي تحتوي على الكافيين لا يكون لها نفس التأثير على الجميع؛ فمدى الاستهلاك الروتيني، والجينات، وعوامل أخرى يمكن أن تؤثر على كيفية استقلا القهوة. لذلك، إذا كان الشخص معتاد على شرب كميات كبيرة من القهوة، فمن غير المرجح أن تكون هذه الأداة فعالة جدا في رفع ضغط الدم بشكل سريع.

6. تبريد الجسم

عندما يشعر الشخص بالحر، تتمدد الأوعية الدموية. هذه الأوعية المتسعة تبطئ الدورة الدموية وتسمح للجاذبية بسحب الدم بسهولة أكبر نحو القدمين وبعيدا عن الدماغ.

7. تقليل التوتر

قد يفقد البعض الوعي في لحظة من الحزن الشديد أو المفاجأة أو عند رؤية الدم والإبر، وهذا ما يُعرف بـ “الإغماء الموقفي”، وهي محاولة الجسم لحماية الشخص من الضيق العاطفي.

إذا كان الشخص منزعج لدرجة أن الأمر بدأ يؤثر عليه جسديا ويخفض ضغط الدم، يمكن الجلوس أو الاستلقاء والقيام ببعض تمارين التنفس العميق والمريح

خطورة الانخفاض المزمن في ضغط الدم ومتى تطلب المساعدة الطبية

قد تكون النتائج المترتبة على انخفاض ضغط الدم المستمر مميتة. يمكن أن يؤدي الانخفاض الحاد في ضغط الدم إلى تقليل كمية الدم الواصلة إلى الأعضاء. إذا حرمت الأعضاء من الأكسجين لفترة طويلة، يمكن أن يدخل الجسم في صدمة.

وبينما لا يمثل انخفاض ضغط الدم العرضي مشكلة بالضرورة، يجب التعامل مع نوبة نقص ضغط الدم الحاد والمفاجئ كحالة طوارئ طبية، في الحالات التالية:

الإغماء أو فقدان الوعي.

جلد بارد ورطب.

شحوب مفرط أو لون أزرق للجلد.

نبضات قلب سريعة ولكن ضعيفة.

تنفس سريع وسطحي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.