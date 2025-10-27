المخاط الأخضر عند طفلك، علامة مناعية وليس بكتيريا

نزلات البرد والإنفلونزا من أكثر الأمراض المعدية انتشارا فى وقتنا الحالى بين الكبار والصغار نتيجة تغيير الفصول واضطرابات الهالة الجوية نهارا وليلا ما يؤثر على المناعة.

وتظن بعض الأمهات أنه طالما ظهر مخاط انتشر فى أنف الطفل أو البلغم فهذا يعنى أنه بحاجة إلى مضاد حيوي لأن العدوى بكتيرية، دون الوعي بمدى صحة ذلك.

ما سبب المخاط الأخضر عند الأطفال

ويقول الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، إنه ليس شرطا أن كل مهام أخضر أو بلغم يعنى أن الطفل يحتاج مضاد حيوي، كما يعتقد البعض، والمخاط يتحول إلى اللون الأخضر عندما يحارب الجسم المرض، سواء نزلة برد أو انفلونزا، ويرسل خلايا مناعية اسمها “نيتروفيلز”، وهذه الخلايا فيها إنزيمات لونها أخضر، وبالتالى عند تتجمع في المخاط أو البلغم، تتحول إلى اللون الأخضر، وبالتالى هذا اللون علامة مناعية وليس بكتيريا في معظم الوقت.

وأضاف عبد الحميد، أن لون المخاط الأخضر لا يحتاج مضاد حيوي فى بداية أول 7 أيام من دور البرد أو الانفلونزا، بشرط عدم وجود حرارة عالية للطفل، ولا يوجد ألم شديد فى الجيوب الأنفية أو صداع أو ضيف تنفس قوي أو ألم فى الصدر.

نزلات البرد عند الأطفال، فيتو

وتابع، أنه فى هذه الفترة يحتاج الطفل سوائل دافئة مع محلول ملح لغسل الأنف والراحة التامة وخافض حرارة إذا كانت بسيطة ويستحسن الطفل تدريجيا من تلقاء نفسه.

متى يحتاج الطفل لمضاد حيوي؟

وأوضح الدكتور تامر عبد الحميد استشارى طب الأطفال وحديثي الولادة، أن الطفل يحتاج مضاد حيوي فى الحالات التالية:

أن يستمر المخاط الأخضر أكثر من 10 أيام بدون تحسن.

ارتفاع حرارة الطفل لأكثر من 38.5 لمدة 3 أيام متواصلة.

وجود ألم شديد في الوجه والجيوب الأنفية، مع إحساس ضغط مستمر.

وجود بلغم على الصدر مع كحة شديدة وضيق تنفس.

سوء الحالة بعد إن كانت تتحسن.

وحذر استشاري الأطفال من إعطاء المضاد الحيوي بدون استشارة طبية لأنه يضعف المناعة مع الوقت، ويسبب فى عمل مقاومة للمضادات جميعها، ويؤثر على الجهاز الهضمي ويسبب إسهالا والتهابات، لذا يجب عدم إعطاء مضاد حيوي للطفل بدون استشارة طبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.