7 مشروبات طبيعية للتخلص من نزلات البرد والإنفلونزا

نزلات البرد والإنفلونزا من الأمراض المعدية الأكثر انتشارا فى وقتنا الحالى بسبب تغيير الفصول وللاسف يصاب بها الكبار والصغار وتطول مدة المرض.

وتحرص كل أم على الاهتمام بتهوية المنزل وتنظيفه لمنع انتشار العدوى مع تقديم الأكلات الصحية والمشروبات الطبيعية لسرعة علاج أفراد الأسرة وتقوية مناعتهم.

مشروبات طبيعية لعلاج نزلات البرد والانفلونزا

وتقول الدكتورة مرام عيسى أخصائية التغذية العلاجية، إن نزلات البرد والإنفلونزا من أكثر الأمراض انتشارا خاصة في فصل الشتاء ومع تقلبات الطقس،وللاسف يشكو معظم المصابين بها بحدة الأعراض وحول فترة المرض.

وأضافت مرام، أن هناك مشروبات طبيعية تقوى المناعة وتسرع الشفاء من نزلات البرد والانفلونزا، منها:-

أولا مشروب الليمون بالعسل والماء الدافئ

يعتبر هذا المشروب من أكثر الوصفات شيوعا وفعالية لعلاج نزلات البرد.

اعصرى نصف ليمونة في كوب من الماء الدافئ.

أضيفي ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

يشرب دافئ مرتين إلى ثلاث مرات يوميا.

والليمون غني بفيتامين (C) الذي يقوى المناعة ويكافح الفيروسات.

والعسل يعمل كمضاد طبيعي للبكتيريا ويهدئ التهاب الحلق والسعال.

ثانيا مشروب الزنجبيل الطازج بالعسل

الزنجبيل من أقوى الأعشاب المضادة للالتهابات والفيروسات.

نقطع شرائح من الزنجبيل الطازج وضعها في كوب ماء مغلي.

اتركيه لمدة 10 دقائق، ثم أضيفي ملعقة صغيرة من العسل.

يمكن إضافة بضع قطرات من عصير الليمون لمزيد من الفائدة.

يساعد في تخفيف احتقان الأنف والجيوب الأنفية.

يرفع درجة حرارة الجسم ويساعد على التعرق، مما يسرع التعافي، ويهدئ السعال ويخفف آلام الحلق.

علاج نزلات البرد والانفلونزا

ثالثا مشروب القرفة والقرنفل

القرفة والقرنفل لهما خصائص مطهرة ومضادة للميكروبات.

اغلي كوب من الماء مع نصف ملعقة صغيرة من القرفة و3 فصوص من القرنفل.

اتركيه يغلي لمدة 5 دقائق ثم صفيه وأضيفى العسل للتحلية.

يعزز المناعة ويقاوم العدوى الفيروسية.

يخفف الاحتقان والآلام العضلية المصاحبة للإنفلونزا.

رابعا مشروب البابونج الدافئ

البابونج معروف بخصائصه المهدئة والمضادة للالتهابات.

ضعى كيس شاي بابونج أو ملعقة صغيرة من أزهار البابونج المجففة في كوب ماء مغلي.

غطى الكوب واتركيه 5 دقائق، ثم يشرب دافئ.

يخفف احتقان الأنف ويريح الجهاز التنفسي.

يساعد على النوم والاسترخاء، مما يعزز الشفاء السريع.

خامسا مشروب الكركم بالحليب

مشروب الكركم من الوصفات القديمة في الطب الهندي لعلاج الالتهابات ونزلات البرد.

سخنى كوب من الحليب وأضيفي نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم وربع ملعقة من الفلفل الأسود.

يمكنك تحليته بالعسل.

الكركم يحتوي على مادة "الكركمين" التي تقوي المناعة وتقاوم الالتهابات.

الحليب يساعد على تهدئة الحلق وتخفيف الكحة الجافة.

سادسا مشروب النعناع والزعتر

النعناع والزعتر من الأعشاب التي تفتح الشعب الهوائية وتساعد في طرد البلغم.

اغلي كوب من الماء مع بعض أوراق النعناع الطازجة وملعقة صغيرة من الزعتر المجفف.

غطى الكوب واتركيه لمدة 5 دقائق، ثم صفيه ويشرب دافئ.

يساعد على تخفيف احتقان الأنف والصدر، وله تأثير مضاد للبكتيريا والفيروسات.

سابعا مشروب البرتقال الطازج والجزر

يعد هذا المشروب غني بالفيتامينات المقوية للمناعة.

اعصرى برتقالتين مع جزرة واحدة متوسطة الحجم.

يشرب العصير طازج دون تسخين حتى لا يفقد الفيتامينات.

غني بفيتامين (C) وبيتا كاروتين.

يساعد في تسريع الشفاء وتقليل التعب الناتج عن البرد.

