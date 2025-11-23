الصحة: فيروس ماربورج محدود الانتشار ولا ينتقل إلا بالاتصال اللصيق

18 حجم الخط

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن فيروس ماربورج ليس واسع الانتشار، لذا من الصعب أن يسبب إصابات متعددة.

انتقال فيروس ماربورج يتطلب اتصالًا لصيقًا ومطولًا بالمصاب

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في تصريحات صحفية إلى أن انتقال فيروس ماربورج يتطلب اتصالًا لصيقًا ومطولًا بالمصاب، مما يجعل احتمالات انتشاره منخفضة مقارنة بفيروسات أخرى مثل كورونا الذي ينتقل عبر الهواء.

وأوضح أن اختلاف طبيعة الانتقال بين الفيروسين يعد عاملًا مهمًا في تحديد مستوى الخطورة وإجراءات المكافحة.

إجراءات ترصد وبائية قوية في جميع منافذ الدخول الجوية والبحرية

وأضاف أن الوزارة تطبق إجراءات ترصد وبائية قوية في جميع منافذ الدخول الجوية والبحرية تشمل الفحص الحراري والمتابعة الصحية للوافدين، مؤكدا أنه لا توجد حركة سفر مباشرة بين مصر والدول التي تشهد انتشار للفيروس، مما يقلل من عوامل الخطورة بشكل كبير.

وأشار إلى أن مصر من أول الدول الإفريقية التي تم اختيارها لنقل تكنولوجيا تصنيع اللقاحات، إلى جانب امتلاكها مختبرات متقدمة لدراسة مسببات الأمراض وآليات الترصد الحديثة، وهو ما يعزز جاهزية النظام الصحي وقدرته على التعامل مع أي حالات طارئة.

