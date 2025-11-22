الصحة تقدم تعليمات مهمة لحماية الطلاب من العدوى التنفسية داخل المدارس

18 حجم الخط

قدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح والإرشادات لأولياء الأمور بهدف الحد من انتشار العدوى التنفسية الموسمية بين الطلاب داخل المدارس.

تعليمات للحد من انتشار العدوى التنفسية الموسمية بين الطلاب داخل المدارس

أكدت وزارة الصحة أن اتباع إجراءات بسيطة يمكن أن يسهم بشكل كبير في حماية الأطفال خلال موسم الشتاء.

وشملت الإرشادات التي أعلنتها الوزارة:

١-تطعيم الأطفال بلقاح الإنفلونزا الموسمية في حال لم يتلقوه خلال الأشهر الستة الماضية، خاصة الفئة العمرية من 5 إلى 6 سنوات.

٢-إبقاء الطفل في المنزل عند ظهور أعراض ارتفاع الحرارة أو السعال أو الاحتقان، وعدم إعادته إلى المدرسة إلا بعد تحسّنه تمامًا لمدة 24 ساعة بدون استخدام خافض حرارة.

٣-تشجيع الأطفال على الالتزام بالنظافة الشخصية، مثل غسل اليدين بالماء والصابون، واستخدام المناديل أثناء العطس أو السعال.

٤-استشارة الطبيب فورًا عند ظهور أعراض تستدعي القلق، منها صعوبة التنفس، ألم الصدر، القيء المستمر أو وجود أمراض مزمنة مثل القلب أو ضعف المناعة.

٥-عدم إرسال الطفل إلى المدرسة في حال وجود أعراض تنفسية واضحة قد تعرض زملاءه للعدوى.

منظومة الترصد الخاصة بها تعمل على مدار الساعة لرصد أي تغيّر

وشددت وزارة الصحة على أنها تتابع الوضع الوبائي للأمراض المعدية محليًا وعالميًا بشكل دقيق، وأن منظومة الترصد الخاصة بها تعمل على مدار الساعة لرصد أي تغيّر قد يشير إلى ظهور نمط وبائي جديد.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن الوضع الوبائي للفيروسات التنفسية في مصر مستقر تمامًا، ولم ترصد أي حالات تشير إلى وجود فيروس جديد أو انتشار غير معتاد بين الأطفال، نافية بذلك الشائعات التي تم تداولها عبر مجموعات "واتس آب" حول وجود عدوى مجهولة داخل المدارس.

