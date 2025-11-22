السبت 22 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

الصحة تقدم تعليمات مهمة لحماية الطلاب من العدوى التنفسية داخل المدارس

نصائح لمنع انتشار
نصائح لمنع انتشار العدوى التنفسية بين الطلاب داخل المدارس
18 حجم الخط

قدمت وزارة الصحة والسكان مجموعة من النصائح والإرشادات لأولياء الأمور بهدف الحد من انتشار العدوى التنفسية الموسمية بين الطلاب داخل المدارس.

تعليمات للحد من انتشار العدوى التنفسية الموسمية بين الطلاب داخل المدارس

أكدت وزارة الصحة أن اتباع إجراءات بسيطة يمكن أن يسهم بشكل كبير في حماية الأطفال خلال موسم الشتاء.

وشملت الإرشادات التي أعلنتها الوزارة:

١-تطعيم الأطفال بلقاح الإنفلونزا الموسمية في حال لم يتلقوه خلال الأشهر الستة الماضية، خاصة الفئة العمرية من 5 إلى 6 سنوات.

٢-إبقاء الطفل في المنزل عند ظهور أعراض ارتفاع الحرارة أو السعال أو الاحتقان، وعدم إعادته إلى المدرسة إلا بعد تحسّنه تمامًا لمدة 24 ساعة بدون استخدام خافض حرارة.

٣-تشجيع الأطفال على الالتزام بالنظافة الشخصية، مثل غسل اليدين بالماء والصابون، واستخدام المناديل أثناء العطس أو السعال.

٤-استشارة الطبيب فورًا عند ظهور أعراض تستدعي القلق، منها صعوبة التنفس، ألم الصدر، القيء المستمر أو وجود أمراض مزمنة مثل القلب أو ضعف المناعة.

٥-عدم إرسال الطفل إلى المدرسة في حال وجود أعراض تنفسية واضحة قد تعرض زملاءه للعدوى.

منظومة الترصد الخاصة بها تعمل على مدار الساعة لرصد أي تغيّر

وشددت وزارة الصحة على أنها تتابع الوضع الوبائي للأمراض المعدية محليًا وعالميًا بشكل دقيق، وأن منظومة الترصد الخاصة بها تعمل على مدار الساعة لرصد أي تغيّر قد يشير إلى ظهور نمط وبائي جديد.

الصحة: الوضع الوبائي للفيروسات التنفسية في مصر مستقر تمامًا ولا توجد أي فيروسات جديدة

الصحة: اعتماد 4 وحدات رعاية أولية جديدة وفق معايير «GAHAR»

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن الوضع الوبائي للفيروسات التنفسية في مصر مستقر تمامًا، ولم ترصد أي حالات تشير إلى وجود فيروس جديد أو انتشار غير معتاد بين الأطفال، نافية بذلك الشائعات التي تم تداولها عبر مجموعات "واتس آب" حول وجود عدوى مجهولة داخل المدارس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الانفلونزا الموسمية ارتفاع الحرارة GAHAR الحد من انتشار العدوي الانفلونزا الصحة والسكان العدوى التنفسية تعمل على مدار الساعة تطعيم الاطفال انفلونزا الموسمية حماية الطلاب ضعف المناعة فيروسات جديدة لقاح الأنفلونزا الموسمية

مواد متعلقة

نقيب العلاج الطبيعي يطالب وزير المالية بإعادة النظر في خصومات رواتب الأطباء

الصحة: الوضع الوبائي للفيروسات التنفسية في مصر مستقر تمامًا ولا توجد أي فيروسات جديدة

الصحة: اعتماد 4 وحدات رعاية أولية جديدة وفق معايير «GAHAR»

من الرمش المتكرر إلى التهاب القرنية، تأثير التلوث على الغشاء الدمعي بالعين

متلازمة تكيس المبايض، 6 نصائح فعالة لموازنة الهرمونات بشكل طبيعي

الصحة: تحويل طبيبتي النوبتجية والأسنان بمركز "63 " للتحقيق بمنطقة الشروق الطبية

الرعاية الصحية تطلق حملة توعية لضمان الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية

هيئة الدواء: متابعة دورية لتوافر المستحضرات الحيوية في السوق المحلي

الأكثر قراءة

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

ذبحه وقطع عضو حساس، النيابة تعاين مسرح جريمة مقتل شخص على يد خليجي بالدقهلية

هيئة الأنفاق تكشف مزايا مترو الإسكندرية الجديد (انفوجراف)

تأجيل محاكمة رمضان صبحي بتهمة التزوير لـ 25 نوفمبر مع حبسه على ذمة القضية

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

وزارة المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025 بعد 48 ساعة

عباقرة ولكن مجهولون، "باديس الصنهاجي" قائد بارع حكم تونس والجزائر بقبضة من حديد

ترحيل رمضان صبحي لمركز أبو النمرس تمهيدا لحبسه

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنك المركزي (آخر تحديث)

تعرف على سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

سعر القصدير في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

هيئة الأنفاق تكشف مزايا مترو الإسكندرية الجديد (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخروج من السجن في المنام وعلاقته بانتهاء الضغوط النفسية

أبرزها مولد فاطمة الزهراء، أهم الأحداث الإسلامية في شهر جمادى الآخرة

عباقرة ولكن مجهولون، "باديس الصنهاجي" قائد بارع حكم تونس والجزائر بقبضة من حديد

المزيد
الجريدة الرسمية