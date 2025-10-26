نصائح تساعدك فى السيطرة على دور البرد

مع التقلبات الجوية وتغيير الفصول تنتشر نزلات البرد والانفلونزا فى وقتنا الحالى بين الكبار والصغار وللأسف يشكو معظم المصابين بنزلات البرد بطول فترة المرض وحدة الأعراض.

وتحرص ربات البيوت على الاهتمام بنظافة المنزل وتهويته لمنع انتشار العدوى مع تقديم الأكلات المهمة الغنية بفيتامين سي ومضادات الأكسدة لتقوية مناعة أفراد الأسرة وسرعة شفائهم وحمايتهم من الأمراض المعدية الأخرى.

أعراض نزلات البرد

ويقول الدكتور أسامة أرميا أخصائي التغذية العلاجية، إنه عند الإصابة بنزلة البرد لا تظهر الأعراض حدة فى البداية، بل يشعر المريض بأنه يدخل فى دور برد من خلال شعوره بالهمدان والتعب وتكسير العظام وألم العضلات وآلام بسيطة فى الأنف وهذه مرحلة ماقبل الرشح وانسداد الأنف، وهنا يجب التعامل سريعا مع نزلة البرد حتى لا تزداد الأعراض وتطول مدة المرض.

نصائح للسيطرة على نزلات البرد

خطوات بسيطة للسيطرة على نزلات البرد

وأضاف أرميا، أنه بمجرد الشعور بالأعراض السابقة، يجب الراحة فى المنزل يوم أو إثنان مع الامتناع تماما عن استخدام المروحة أو التكييف خاصة أن الطقس أصبح معتدل لأن المروحة والتكييف فى هذا الطقس يزيد من ضعف المناعة ما يزيد من أعراض المرض، هذا بجانب الامتناع عن الأكلات الجاهزة والمقليات والفاست فوود بأنواعه لأنها أكلات عالية الدهون وليس لها اى قيمة غذائية وتضعف المناعة، لذا يجب الامتناع عنها واستبدالها بالطعام الصحى المحضر فى المنزل، ويكون مسلوق ويفضل الشوربة العادية مع عصير الليمون أو شوربة الخضار مع القليل من الأرز والدجاج أو اللحم المسلوقين.

وتابع، أنه يجب تناول البصل النيء بجانب الطعام ويمكن إضافة الخل الابيض أو عصير الليمون له لأنه معروف بأنه مضاد حيوي طبيعي ومقوى جيد للمناعة ويقاوم نزلات البرد والانفلونزا، وذلك طبق السلطة فى الوجبات الرئيسية الثلاثة وتناول الفاكهة الطازجة لأنها تقوى المناعة، هذا بجانب الإكثار من تناول السوائل الدافئة مثل الينسون والنعناع والزنجبيل وغيرهم.

