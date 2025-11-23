أخبار مصر: مصر ترد عمليا على إثيوبيا، حريق بالمنطقة الصناعية بالشرقية، قرارات ضد الخليجي قاتل مسن المنصورة، حل وشيك لأرض الزمالك

18 حجم الخط

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

بصورة من الأقمار الصناعية، خبير يكشف كيف ردت مصر على إثيوبيا بقرار يعلن لأول مرة؟

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، سر إعلان فتح مصر مفيض توشكى، لأول مرة منذ سنوات التفاوض مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.

رعدية على 3 مدن، خريطة سقوط الأمطار اليوم الأحد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار حيث تسقط الأمطار الخفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على حلايب وشلاتين ومرسى علم فترات متقطعة.

بقطعة بديلة، وزير الرياضة يلمح إلى حل أزمة أرض الزمالك (فيديو)

تحدث الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن أزمة يعاني منها الزمالك، متطرقا إلى سحب أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر من جانب وزارة الإسكان.

بعد استقالتها من الكونجرس، مارجوري جرين تعتزم الترشح للرئاسة الأمريكية نكاية في ترامب

كشفت مجلة "تايم" الأمريكية أن النائبة المستقيلة مارجوري تايلور جرين، ستغادر الكونجرس، لكن ذلك قد لا يكون نهاية طموحاتها السياسية، حيث أخبرت حلفاءها سرًا أنها تفكر في الترشح للرئاسة عام 2028.

الثانية بعد البيت الأبيض، صفحة وزارة الداخلية المصرية تُحقق إنجازًا عالميًا على فيسبوك

سجلت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية على موقع فيسبوك إنجازًا لافتًا بعد احتلالها المركز الثاني عالميًا بين أقوى الصفحات الحكومية أداءً، وذلك بحسب أحدث تصنيفات المتابعة والتفاعل على المنصات الرقمية، لتأتي مباشرة بعد صفحة البيت الأبيض.

دار الإفتاء تحتفل اليوم بمرور 130 عامًا على مسيرة الفتوى الرشيدة والعطاء المؤسسي

تُنظِّم دار الإفتاءِ المصرية اليوم الأحد، احتفالًا رسميًّا بمناسبة مرور مئةٍ وثلاثين عامًا على تأسيسها في ٢٣ نوفمبر ١٨٩٥م، وذلك بقاعة الاحتفالات بمبنى الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء، وبحضور نخبة من كبار الشخصيات الدينية والتنفيذية، وفي مقدمتهم المفتون السابقون وأسر المفتين الراحلين.

حريق هائل بالمنطقة C1 الصناعية بالشرقية والدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة (فيديو وصور)

نشب حريق هائل بالمنطقة C1 الصناعية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية بشكل مفاجئ، وتصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان، مما أثار حالة من القلق بين العاملين بالمنطقة والمنشآت المجاورة.

اليوم، مصير 252 طعنًا انتخابيًا على نتائج المرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم الأحد، 252 طعنًا انتخابيًا على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وتنوعت تلك الطعون ما بين الإلغاء الكلي وإلغاء النتائج.

فوربس: انخفاض ثروة ترامب 1.1 مليار دولار وتراجعه للمرتبة 595 في قائمة أغنياء العالم

أفادت مجلة "فوربس" الأمريكية بأن ثروة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شهدت انخفاضا قدره 1.1 مليار دولار منذ سبتمبر 2025، لتبلغ قيمتها الإجمالية الحالية 6.2 مليار دولار.

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

يقام اليوم الأحد عددٌ من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية والدوريات العربية ودوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية.

حماس تطالب أمريكا بالضغط على إسرائيل لكشف هوية "المسلح الغامض" (فيديو)

طالبت حركة "حماس" الولايات المتحدة والوسطاء في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بالضغط على إسرائيل من أجل كشف هوية "مسلح غامض"، ظهر في مقطع فيديو نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي.

اليوم، أولى جلسات محاكمة قاتل مهندس الإسكندرية رميًا بالرصاص في الشارع

تنظر محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار طارق الصيرفي والمستشار شريف جبر والمستشار عمر سليم وسكرتير المحكمة أحمد يوسف، اليوم الأحد أولى جلسات محاكمة المتهم "السيد.ر.ال" لاتهامه بقتل المجني عليه "عبد الله الحمصاني" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مقتل مهندس الإسكندرية ".

قد تشعل المنطقة بالكامل، إسرائيل تستعد لهجوم واسع النطاق على إيران ولبنان وغزة

كشفت وسائل إعلام عبرية عن اقتراب ساعة الصفر لعملية عسكرية إسرائيلية واسعة قد تمتد على ثلاث جبهات متوازية (غزة، ولبنان، وإيران).

اليوم، بدء سداد تكلفة حج الجمعيات الأهلية بالبنوك المصرية ومنافذ البريد

يبدأ اليوم الأحد، الحجاج الفائزون في قرعة حج الجمعيات الأهلية لعام 2026، سداد تكلفة الحج، وذلك وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي.

اليوم، "مفاوضات خماسية" في جنيف لبحث خطة ترامب للسلام بأوكرانيا

تعقد اليوم الأحد في جنيف، مفاوضات خماسية، بقيادة الولايات المتحدة ومشاركة دول أوروبية، لبحث خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في أوكرانيا.

منها عرضه على الطب الشرعي، قرارات عاجلة من النيابة ضد الخليجي المتهم بقتل مسن الدقهلية

قررت نيابة ثان المنصورة في محافظة الدقهلية، خضوع الخليجي المتهم بقتل مسن في شقة بالمنصورة لإجراء تحليل مخدرات وعرضه على الطب الشرعي.

