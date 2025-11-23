الأحد 23 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حريق هائل بالمنطقة C1 الصناعية بالشرقية والدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة (فيديو وصور)

دخان كثيف واستنفار
دخان كثيف واستنفار أمني وإطفائي بمنطقة C1 الصناعية، فيتو
18 حجم الخط

نشب حريق هائل بالمنطقة C1 الصناعية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية بشكل مفاجئ، وتصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان، مما أثار حالة من القلق بين العاملين بالمنطقة والمنشآت المجاورة.

السيطرة على حريق شقة سكنية في الشرقية (صور)

الدفع بسيارات الإطفاء وخزانات المياه 

 انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء وخزانات المياه إلى موقع الحريق، وتحاول محاصرته ومنع امتداده داخل المنطقة الصناعية، وسط جهود مكثفة للسيطرة على النيران.

دخان كثيف واستنفار أمني وإطفائي بمنطقة C1 الصناعية في العاشر من رمضان،فيتو
دخان كثيف واستنفار أمني وإطفائي بمنطقة C1 الصناعية في العاشر من رمضان، فيتو

الدفع بفرق الإسعاف وقوات الشرطة لتأمين الموقع والتعامل مع أي طوارئ محتملة

كما تم الدفع بفرق الإسعاف وقوات الشرطة لتأمين الموقع والتعامل مع أي طوارئ محتملة، مع فتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات اندلاع الحريق وتقدير حجم الخسائر.

دخان كثيف واستنفار أمني وإطفائي بمنطقة C1 الصناعية في العاشر من رمضان،فيتو
دخان كثيف واستنفار أمني وإطفائي بمنطقة C1 الصناعية في العاشر من رمضان، فيتو
دخان كثيف واستنفار أمني وإطفائي بمنطقة C1 الصناعية في العاشر من رمضان،فيتو
دخان كثيف واستنفار أمني وإطفائي بمنطقة C1 الصناعية في العاشر من رمضان، فيتو

الحماية المدنية

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها سكان الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

<spancolor:hsl(0,75%,60%);

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي إلى نشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

<spancolor:hsl(0,75%,60%);

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق، منها كثرة اللجوء إلى وصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي إلى الحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت في متناول الأطفال، واستخدام الماء في حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق مصنع بالعاشر من رمضان حرائق محافظة الشرقية حوادث محافظة الشرقية أجهزة الحماية المدنية بالشرقية اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

نابولي يتصدر الدوري الإيطالي بثلاثية أمام أتالانتا

فياريال يهزم ريال مايوركا 2-1 في الدوري الإسباني

ماكرون: اجتماع للدول الداعمة لأوكرانيا الثلاثاء المقبل

أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض بدرجات الحرارة بدءا من الإثنين المقبل

أخبار الفن اليوم: وقف مطرب المهرجانات كابونجا.. عمرو سعد يخوض السباق الرمضاني 2026 بمسلسل «الريس»

رغم الفوز بثلاثية، مدرب بيراميدز غير راض عن أداء لاعبيه أمام ريفرز يونايتد

عادل عبد الرحمن: الأهلي يحتاج لمهاجم بقوة وسام أبو علي وظهير أيسر في يناير

أبرز المرشحين على مقعد نقيب المجالس الفرعية بانتخابات المرحلة الأولى للمحامين

الأكثر قراءة

انخفاض كبير في البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأحد 23 نوفمبر 2025

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

ليفربول يتراجع لهذا المركز، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة أرسنال ضد توتنهام

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

صيف في القاهرة وانخفاض في الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

الدوري المصري، الاتحاد السكندري يستضيف الجونة بحثا عن الانتصارات

اختفاء ذهب "خالدة للبترول"، شبهات رسمية وتحقيقات سرية تهز القطاع

شيرين عبد الوهاب تكشف حقيقة اعتزالها الفن

خدمات

المزيد

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

سعر الفاكهة اليوم الأحد، الخوخ بـ 60 جنيهًا والموز يبدأ مرحلة التهاوي

يصل لـ 9 جنيهات، انخفاض مفاجئ في أسعار الزيت اليوم الأحد بالأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم للناشئين  (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من القرآن والسنة، كيف حث الشرع الشريف على إحسان الظن بالآخرين؟

"كان فيها خلاف"، نصر واصل يكشف كواليس إصدار فتوى تحريم "التدخين" خلال توليه منصب المفتي

وزير الأوقاف السابق: الميليشيات تدمر الدول ولا أمان إلا بجيش وطني واحد

المزيد
الجريدة الرسمية