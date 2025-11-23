حريق هائل بالمنطقة C1 الصناعية بالشرقية والدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة (فيديو وصور)

18 حجم الخط

نشب حريق هائل بالمنطقة C1 الصناعية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية بشكل مفاجئ، وتصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان، مما أثار حالة من القلق بين العاملين بالمنطقة والمنشآت المجاورة.

الدفع بسيارات الإطفاء وخزانات المياه

انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء وخزانات المياه إلى موقع الحريق، وتحاول محاصرته ومنع امتداده داخل المنطقة الصناعية، وسط جهود مكثفة للسيطرة على النيران.

الدفع بفرق الإسعاف وقوات الشرطة لتأمين الموقع والتعامل مع أي طوارئ محتملة

كما تم الدفع بفرق الإسعاف وقوات الشرطة لتأمين الموقع والتعامل مع أي طوارئ محتملة، مع فتح تحقيق عاجل لمعرفة ملابسات اندلاع الحريق وتقدير حجم الخسائر.

الحماية المدنية

ووضعت الإدارة العامة للحماية المدنية مجموعة من الأخطاء التي يرتكبها سكان الشقق والعقارات السكنية، تؤدي إلى اندلاع الحرائق، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء في الشقق أو داخل المخازن التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال.

وتشدد الإدارة على عدم استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدي إلى نشوب حرائق بسبب الماس الكهربائي، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل الأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حراري.

وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكررة للحرائق، منها كثرة اللجوء إلى وصلات الكهرباء العشوائية التي تؤدي إلى الحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت في متناول الأطفال، واستخدام الماء في حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبدال الصابون به.

