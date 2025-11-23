اليوم، "مفاوضات خماسية" في جنيف لبحث خطة ترامب للسلام بأوكرانيا

18 حجم الخط

تعقد اليوم الأحد في جنيف، مفاوضات خماسية، بقيادة الولايات المتحدة ومشاركة دول أوروبية، لبحث خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في أوكرانيا.

كشف موقع "أكسيوس" أن المفاوضات ستضم أوكرانيا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، إلى جانب الولايات المتحدة التي يتوقع أن يرأس وزير الخارجية ماركو روبيو وفدها، الذي سيضم مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف ووزير الجيش دان دريسكول.

وعيّن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رئيس أركانه أندريه يرماك لقيادة فريق المفاوضات.

ويشارك في الوفد الأوكراني أيضًا مستشار زيلينسكي رستم عمروف، الذي تفاوض على الخطة، نهاية الأسبوع الماضي، مع ويتكوف وجاريد كوشنر، مستشاري ترامب.

ومن المتوقع أن يشارك في محادثات جنيف أيضًا مستشارو الأمن القومي في ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة، بحسب "أكسيوس".

ولفت الموقع إلى أن "المفاوضات تأتي في وقت تتسارع فيه وتيرة الجهود الدبلوماسية بشأن الخطة منذ الكشف عنها، وقد حدد ترامب موعدًا نهائيًا للتوصل إلى تفاهم مع أوكرانيا بشأنها حتى عيد الشكر".

وأجرى نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، مكالمة هاتفية استمرت ساعة مع زيلينسكي، الجمعة، لمناقشة الخطة، واتفقا على عقد مفاوضات مباشرة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا والدول الأوروبية، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وكان ويتكوف ودريسكول قد التقيا زيلينسكي، يوم الخميس، في كييف، وقدما له الخطة الأمريكية، بحسب ما نقله الموقع عن مسؤول أمريكي ومصدر مطلع.

وأجرى زيلينسكي، يوم السبت، عدة اتصالات هاتفية مع قادة أوروبيين، وأطلعهم على موقف أوكرانيا من الخطة، فيما صرح مسؤول أوكراني بعدها بأن "جميع القادة الأوروبيين مصدومون، لكنهم داعمون".

وقال المسؤول الأمريكي: "نواصل العمل مع الأوكرانيين لجعل هذه الصفقة الأفضل لهم. لا يمكننا التحدث عن موقفهم، لكن الصفقة كانت - وستظل - ثمرة تعاون بين الولايات المتحدة والأوكرانيين والروس".

وأضاف المسؤول أن "تفاصيل الاتفاق قد تختلف عن النسخة الأصلية لخطة السلام الأمريكية"، مكملًا: "لهذا السبب نجري محادثات. هذا هو المعنى الحرفي للتفاوض".

ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي آخر قوله: "إن المحادثات في جنيف تظهر مدى تفاعل إدارة ترامب مع جميع الأطراف بشأن خطة السلام لأوكرانيا، والمشككون الذين يزعمون خلاف ذلك مخطئون تمامًا"، حسب رأيه.

وتتضمن خطة ترامب للسلام في أوكرانيا، المكونة من 28 نقطة، إجبار كييف على التخلي عن أراض إضافية في الشرق، والموافقة على عدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وقبول العفو الكامل عن الروس الذين ارتكبوا جرائم حرب مزعومة.

ومن جهة أخرى، تتضمن الخطة ضمانات أمنية أمريكية وأوروبية غير مسبوقة، على غرار المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي، والتي من شأنها أن تلزم حلفاء أمريكا وأوروبا بمعاملة أي هجوم على أوكرانيا باعتباره هجومًا على "المجتمع عبر الأطلسي" بأكمله.



