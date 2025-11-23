اليوم، بدء سداد تكلفة حج الجمعيات الأهلية بالبنوك المصرية ومنافذ البريد

18 حجم الخط

يبدأ اليوم الأحد، الحجاج الفائزون في قرعة حج الجمعيات الأهلية لعام 2026، سداد تكلفة الحج، وذلك وفقًا لما أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي.

وأعلن أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي عن طرق سداد تكلفة حج الجمعيات الأهلية، مؤكدًا أن الحجاج المختارين في القرعة، عليهم البدء في سداد تكلفة المستوى بداية من اليوم الأحد الموافق 23 نوفمبر في أحد البنوك الحكومية “مصر- الأهلي – القاهرة” أو البريد المصري، وذلك حتى يوم الخميس الموافق ٢٧ نوفمبر الجاري لإتمام الإجراءات، وفي حالة عدم إتمام الإجراءات سيتم تصعيد البديل من الحجاج الذين تم اختيارهم في القرعة.

وأوضح عبد الموجود أن إجمالي المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية هذا العام تجاوز الـ36 ألف مواطن ومواطنة، وذلك من خلال 2843 جمعية ومؤسسة أهلية، حيث بلغت نسبة الذكور من بين المتقدمين 42 % وبلغت نسبة السيدات 58%، وتصدرت محافظة القاهرة المرتبة الأولى بين المحافظات المتقدمة.

وشهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1447هـ- 2026 م.

