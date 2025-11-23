قد تشعل المنطقة بالكامل، إسرائيل تستعد لهجوم واسع النطاق على إيران ولبنان وغزة

18 حجم الخط

كشفت وسائل إعلام عبرية عن اقتراب ساعة الصفر لعملية عسكرية إسرائيلية واسعة قد تمتد على ثلاث جبهات متوازية (غزة، ولبنان، وإيران).



وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن إسرائيل تعمل على إعداد خطة هجومية تشمل ضربات جوية مكثفة في لبنان، وعمليات موجهة ضد بنية حماس العسكرية في غزة، إلى جانب احتمال تنفيذ هجوم استباقي ضد منشآت صاروخية ونووية داخل إيران.

وتحذر دوائر أمنية من أن خطوة كهذه قد تشعل المنطقة كاملة، خصوصا مع احتمال رد منسق من "محور المقاومة" المتمثل في (حماس، حزب الله، والحوثيين) بدعم لوجستي إيراني مباشر.

وفي ظل الاغتيالات اليومية والغارات التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، بما في ذلك الهجوم الذي أودى بالقيادي في كتائب القسام أبو عبد الله الحديدي، تؤكد مصادر إسرائيلية أن تل أبيب لن تسمح لحماس بإعادة بناء قوتها، وأن الانتقال إلى "المرحلة الثانية" من الهدنة مشروط بإعادة جثث ثلاثة من الأسرى.

على جبهة لبنان، تتحدث الأخبار اللبنانية عن تحول خطير في الاستراتيجية الإسرائيلية، مع توسع أنشطتها السرية داخل الأراضي اللبنانية وبناء "بنية تحتية ظلية" لاستهداف مواقع حساسة تابعة لحزب الله، وصولا إلى سيناريوهات عمليات كوماندوز داخل العمق اللبناني.

أما في الجبهة الإيرانية، فتشير تقديرات إسرائيلية إلى أن طهران استعادت خلال أشهر قصيرة جزءا كبيرا من ترسانتها الصاروخية، وتستعد لإطلاق نحو 2000 صاروخ دفعة واحدة في حال اندلاع الحرب، ما دفع القيادة الإسرائيلية لإعادة تقييم السيناريوهات، وسط تحذيرات إيرانية من استهداف مباشر للمرشد علي خامنئي.

وبينما تواصل الولايات المتحدة والأمم المتحدة مساعي تشكيل قوة استقرار دولية في غزة تتكون من جنود عرب ومسلمين، ترى إسرائيل أن الوقت يضيق، وأن "التأخر الأمريكي في فهم خطورة الوضع" يفتح الباب أمام اندلاع مواجهة شاملة قد تتغير معها ملامح المنطقة بأكملها.

