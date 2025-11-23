الأحد 23 نوفمبر 2025
فوربس: انخفاض ثروة ترامب 1.1 مليار دولار وتراجعه للمرتبة 595 في قائمة أغنياء العالم

أفادت مجلة "فوربس" الأمريكية بأن ثروة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شهدت انخفاضا قدره 1.1 مليار دولار منذ سبتمبر 2025، لتبلغ قيمتها الإجمالية الحالية 6.2 مليار دولار.


ووفقا لتقديرات المجلة، فإن الخسائر مرتبطة بشكل رئيسي بانخفاض قيمة أسهم شركة "ترامب ميديا آند تكنولوجي جروب"، التي شهدت تراجعا ملحوظا في قيمتها السوقية.

حيث كانت أسهم الشركة تتداول حول 17 دولارا للسهم في سبتمبر، بينما يمكن حاليا شراء السهم الواحد مقابل 10.3 دولارات فقط.

وأدى هذا الانخفاض إلى تراجع ترتيب ترامب في قائمة "فوربس" للمليارديرات، حيث احتل المرتبة 595 بعد أن كان في بداية سبتمبر يحتل المرتبة 201 في قائمة أغنى الأشخاص في العالم، عندما بلغت ثروته آنذاك 7.3 مليار دولار.

يُذكر أن ثروة ترامب تشهد تقلبات متعددة مرتبطة بأداء استثماراته المختلفة، لاسيما في قطاع الإعلام والتكنولوجيا الذي يشهد تحولات سريعة.

