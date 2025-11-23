بصورة من الأقمار الصناعية، خبير يكشف كيف ردت مصر على إثيوبيا بقرار يعلن لأول مرة؟

18 حجم الخط

سد النهضة، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، سر إعلان فتح مصر مفيض توشكى، لأول مرة منذ سنوات التفاوض مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.

فتح مفيض توشكى

وكتب “شراقي” عبر صفحته بـ"فيس بوك" تحت عنوان “فتح مفيض توشكى” وقال: "لأول مرة تعلن وزارة الموارد المائية والري عن فتح مفيض توشكى صباح السبت 22 نوفمبر 2025".

ونشر"شراقي" صورة التقطتها الأقمار الصناعية كشفت عن فتح مفيض توشكى جنوب البلاد، مؤكدا أن هذا التصريف المائي ضرورى عند وصول منسوب بحيرة ناصر إلى 182 م لتصريف الزيادة المائية في منخفضات صحراء توشكى، لحماية السد العالي والذى تصل قمته إلى 192 م فوق سطح البحر.



كما اكد أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة في تصريحات لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت "، أن فتح المفيض كان ردًا على التصريفات غير المنضبطة في إدارة سد النهضة الإثيوبي، مؤكدًا أن المنظومة المائية المصرية تعمل بكفاءة عالية وتحت سيطرة كاملة، والسد العالي سيظل خط الدفاع الرئيسي لمصر في مواجهة أي تقلبات أو تصرفات غير منضبطة.

نهج عشوائي

وكانت وزارة الري قد أكدت أن التصرفات الإثيوبية المتتابعة تعكس غياب الضوابط الفنية والعلمية في تشغيل سد النهضة، مؤكدة أن استمرار النهج العشوائي في إدارة منشأة بهذا الحجم على نهر دولي، يُعرّض مجرى نهر النيل لتقلبات غير مأمونة التأثير، ويُجدد التأكيد على خطورة استمرار الإدارة الأحادية للسد وما تمثله من تهديد لحقوق ومصالح دولتي المصب.

وقالت الوزارة إن هذه التصرفات تؤثر على تشغيل السدود الواقعة خلف السد الإثيوبي مباشرة، التي تضطر لاتخاذ إجراءات تحفظية لاستيعاب هذه التغيرات المفاجئة وضمان التشغيل الآمن لتلك السدود.

دعامات خرسانية حديثة وهبوط بجسم سد النهضة

وأمس السبت أكد الدكتور محمد حافظ، أستاذ السدود بجامعات ماليزيا، عن وجود دعامات غريبة في جسم سد النهضة الخرساني، كاشفًا عن أضعف مقطع في بناء السد الإثيوبي، مستعينًا بأحدث صور تم التقاطها للسد ويظهر فيها هذا التدعيم.

سر وجود التدعيم في جسم سد النهضة الخرساني

وتساءل الدكتور محمد حافظ عن سر وجود هذا التدعيم في جسم سد النهضة الخرساني، والذي لم يكن موجودًا من قبل، قائلًا: "ما حقيقة واقع الإجهادات والهبوط الرأسي والجانبي بهذا المقطع تحديدًا"، ووصف ذلك التدعيم قائلًا: "فيه حاجة غلط".

وقال الدكتور محمد حافظ في تدوينة له عبر صفحته بـ "الفيس بوك"، عن سر التدعيم الجديد الذي ظهر في الجسم الخرساني لسد النهضة: "إيه ده؟؟..

هذا المكان هو أضعف مقطع في بناء سد النهضة الخرساني.. ما سبب تدعيم هذه المنطقة بكل هذه الكتل الخرسانية بعد إكتمال الملء الخامس وقبل الملء السادس".

وتابع أستاذ السدود: "المفروض أن الإجهادات الواقعة على هذا المقطع تم حسابها بكل دقة من قبل المصمم، والأمر لا يحتاج لإضافة (تدعيم) قبل اكتمال البناء بالكامل".

حقيقة الإجهادات والهبوط الرأسي والجانبي في سد النهضة

وتساءل أستاذ السدود الدكتور محمد حافظ عن سر الهبوط فقال: "ما حقيقة واقع الإجهادات والهبوط الرأسي والجانبي بهذا المقطع تحديدًا، بشكل عام فإن التعزيز الهيكلي فوق البرابخ الأربعة ذات المقطع (7.5 × 8.3 متر)، والتي تمر عبر جسم السد في مستوى الأساسات تقريبًا قد تم غلقها لاحقًا بعد اكتمال السد الرئيسي وتشغيل بوابات تصريف المياه عند منسوب (542 فوق سطح البحر)

وقال الدكتور محمد حافظ "وعلي الرغم من (إغلاق تلك البرابخ بحشوة خرسانية) قبل 4 سنوات مضت، إلا أنها تكون أقل صلابة وأكثر تعرضًا للإجهادات المركزة على المحور الرأسي والأفقي..، لذا فإن إضافة كتلة خراسانية إضافية تعمل على زيادة قدرة (هذا المقطع) على مقاومة القص والانحناء، وتحسين توزيع الأحمال عن جسم السد الأعلى وتقليل الهبوط غير المتساوي أو التشققات حول منطقة سقف المجاري.. في حاجة (غلط).

وعن سر وجود التدعيم لجسم سد النهضة الخرساني، قال الدكتور محمد حافظ: "أنا كتبت إللي شفته.. والذي يؤكد حدوث تعديل (كبير) في هذا المقطع، لا يمكن أن تخطئه عين.. وهذا التعديل لم يكن موجود في التصميم الأساسي".



وتساءل الدكتور محمد حافظ: "لماذا تم هذا التعديل، قد يمكني (توقع) عدة أسباب، ولكن السبب الحقيقي يكمن مع مدير موقع سد النهضة وشركة ساليني ولن يبوح أي منهما أبدا عن السبب الحقيقي.."

