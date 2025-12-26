مفاجأة من العيار الثقيل بخروج هذا المتسابق، نتيجة الحلقة 13 من "دولة التلاوة" (فيديو)

18 حجم الخط

شهدت الحلقة الـ 13 من برنامج “ دولة التلاوة” خروج المتسابق محمد أبو العلا عبد الحليم، وذلك بعد حصوله على أقل درجات من لجنة التحكيم.

وجاءت نتيجة حلقة اليوم كالتالي:

محمد أحمد حسن 271 درجة

عمر علي عوض 269 درجة

محمد أبو العلا عبد الحليم 268 درجة

محمد ماهر شفيق 269 درجة

إقبال غير مسبوق على مسابقة دولة التلاوة.. 14 ألف متسابق

وشارك في اختبارات البرنامج، الذي يُقدَّم بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية.



وتم اختيار أفضل المواهب عبر مراحل تصفية دقيقة، أشرفت عليها لجان متخصصة من أكبر علماء القراءات.

لجنة تحكيم تضم قامات دينية وصوتية بارزة

يضم البرنامج لجنة تحكيم من نخبة من كبار علماء القرآن والمقامات الصوتية في العالم الإسلامي، من بينهم: الشيخ حسن عبد النبي – وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر الشريف، والدكتور طه عبد الوهاب – خبير الأصوات والمقامات، والداعية مصطفى حسني، والقارئ الشيخ طه النعماني.

كما يستضيف البرنامج مجموعة من ضيوف الشرف من كبار العلماء والقراء، منهم: الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور نظير عياد – مفتي الديار المصرية، وفضيلة الدكتور علي جمعة، والقارئ أحمد نعينع، والقارئ عبد الفتاح الطاروطي، والشيخ جابر البغدادي، والقارئ البريطاني محمد أيوب عاصف، والقارئ المغربي عمر القزابري – إمام مسجد الحسن الثاني.

