اليوم، أولى جلسات محاكمة قاتل مهندس الإسكندرية رميًا بالرصاص في الشارع

تنظر محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ رئيس المحكمة وعضوية كل من المستشار طارق الصيرفي والمستشار شريف جبر والمستشار عمر سليم وسكرتير المحكمة أحمد يوسف، اليوم الأحد أولى جلسات محاكمة المتهم "السيد.ر.ال" لاتهامه بقتل المجني عليه "عبد الله الحمصاني" في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مقتل مهندس الإسكندرية ".

وكان قد أمر المستشار محمد خليل المحامى العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية الكلية، بإحالة المتهم بقتل مهندس الإسكندرية رميًا بالرصاص أمام الموقف الجديد، إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.



وكان المستشار محمد غازى مدير نيابة كرموز،تسلم جميع التقارير المتعلقة بالحادث، وتضمنت تقرير الطب الشرعى النهائى، والأدلة الجنائية، والمعمل الجنائي، فضلا عن تحريات المباحث حول الواقعة، وتم سماع الشهود.

و اصطحبت النيابة المتهم إلى موقع الحادث لتمثيل كيفية ارتكاب جريمته، وسط حراسة أمنية مشددة، حيث جرى فرض كردون أمنى حول الموقع ثم بدأ المتهم بتمثيل كيفية نزوله من سيارته، وبحوزته السلاح النارى المستخدم فى ارتكاب الحادث، ثم انقضاضه على المجنى عليه وإيقاعه أرضا ثم إخراج الطبنجة وإطلاق الرصاص على مناطق متفرقة من جسده، حتى أرداه قتيلا. وأقر المتهم خلال المعاينة بأنه وقف بجانب الجثة حتى تأكد من وفاة المجنى عليه ثم استقل السيارة وعاد إلى منزله. وأوضح المتهم طريقة مغادرته موقع الحادث والطريق الذى سلكه فى عودته إلى المنزل. وجاءت المعاينة متوافقة مع ما أدلى به المتهم من اعترافات، وفور انتهاء المعاينة أمرت النيابة بعودة المتهم إلى محبسه لتنفيذ قرار الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، مع سبق الإصرار.

وكانت النيابة صرحت بدفن جثة المجنى عليه عقب انتهاء الطبيب الشرعى من تشريحها، وجرى تسليم الجثمان إلى أسرته من مشرحة كوم الدكة. وشيع العشرات من المواطنين الجنازة، عقب صلاة الجمعة الماضي، من مسجد العمري بمنطقة كرموز إلى مثواه الأخير ليوارى الثرى بمدافن أسرته بالعامود.



وتعود بداية الواقعة إلى تلقى قسم شرطة كرموز بلاغًا بإطلاق أحد الأشخاص أعيرة نارية تجاه آخر ووفاته بمنطقة الموقف الجديد، حيث انتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ. وتبين من الفحص حدوث مشاجرة بين المهندس عبدالله أحمد الحمصاني، حاصل على بكالوريوس الهندسة، يعمل مندوب مبيعات بأحد توكيلات السيارات، وآخر، قام على أثرها الأخير بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجني عليه محدثًا إصابته التي أدت إلى وفاته وفر هاربًا بسيارته.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه حاصل على بكالوريوس الهندسة، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، (يعاني أمراضا نفسية وسبق إيداعه إحدى المصحات النفسية)، وعثر بحوزته على السلاح المستخدم في الجريمة، وتبين أن علاقة صداقة تربط الجاني بالمجني عليه منذ فترة الدراسة. وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة لخلافات سابقة بينهما، حيث تعدى على زوجة المجني عليه بالسب والتشهير بمواقع التواصل الاجتماعي وتم الصلح بينهما خلال شهر نوفمبر 2024، وقام المجني عليه بشكايته لوالده الذي قام بتعنيفه، فقرر الانتقام منه وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، التي قررت إحالته إلى محكمة الجنايات.

