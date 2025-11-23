بعد استقالتها من الكونجرس، مارجوري جرين تعتزم الترشح للرئاسة الأمريكية نكاية في ترامب

18 حجم الخط

كشفت مجلة "تايم" الأمريكية أن النائبة المستقيلة مارجوري تايلور جرين، ستغادر الكونجرس، لكن ذلك قد لا يكون نهاية طموحاتها السياسية، حيث أخبرت حلفاءها سرًا أنها تفكر في الترشح للرئاسة عام 2028.

ويأتي هذا الاحتمال وسط القطيعة الدراماتيكية في علاقة جرين بالرئيس دونالد ترامب، والتي ساهمت في قرارها بالإعلان، الجمعة، أنها ستستقيل من مجلس النواب في يناير.

وكانت صحيفة "نوتوس" قد ذكرت، في وقت سابق، أن غرين كانت تخبر الناس أنها تريد الترشح للرئاسة، وذلك بعد ازدياد انتقاداتها للحزب الجمهوري وقيادته، لا سيما في مجلس النواب.

وتقول مجلة "تايم" إن جرين، اليمينية المتطرفة التي بنت شهرتها كواحدة من أشد المدافعين عن ترامب، أصبحت ناقدةً غير متوقعة للرئيس في الأشهر الأخيرة.

وتحدت جرين إصرار ترامب على أن التكاليف آخذة في الانخفاض، وانتقدت تعامله مع العلاقة بين أمريكا وإسرائيل، والأمر الأكثر استفزازًا هو أنها دفعته إلى إجبار وزارة العدل على الإفراج عن ملفات إبستين رغم اعتراضاته الأولية.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.