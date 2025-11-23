بقطعة بديلة، وزير الرياضة يلمح إلى حل أزمة أرض الزمالك (فيديو)

18 حجم الخط

تحدث الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن أزمة يعاني منها الزمالك، متطرقا إلى سحب أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر من جانب وزارة الإسكان.

وقال الوزير عبر قناة “المحور”: "مشكلة الزمالك عدم استمرار مجالس الإدارات، وهو ما يؤثر على العديد من القرارات الخاصة بالنادي فهناك من يشكو أو يلجأ للقضاء فهذا قدر النادي وأنا أمّنت المجلس الحالي".

وأضاف: "أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر من 2003 يعني مجالس متباينة ولما بدأ الشغل مؤخرا في جزء قانوني ناتج الشكاوى وهنا في موقف قانوني ومش ذنب حد، ذنب المؤسسة نفسها إحنا بنحاول نساعد وأنا إديت رسالة طمأنينة ولازم يكون في حل وانهارده بدي رسالة طمأنينة وحل".

وواصل: "ربما يكون الحل توفير أرض بديلة لنادي الزمالك في 6 أكتوبر، وحدثت اجتماعات مع مجلس الإدارة عدة مرات في أماكن متفرقة لإنهاء هذه الأزمة".



وأوضح أن الزمالك أيقونة وإرث قومي مثل النادي الأهلي ويجب الحفاظ عليه، موضحًا أنه لا يوجد ما يسمى بوزير أهلاوي أو زملكاوي فهناك قسَم على خدمة الشعب المصري.



وأكد أنه يتفق مع التوجه الدائر حول إنشاء شركات لكرة القدم للاستثمار موضحًا أنه يسعى لإنجاز حل سريع لأرض الزمالك بمدينة أكتوبر.



