مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

يقام اليوم الأحد عددٌ من المباريات الهامة في الدوريات الأوروبية والدوريات العربية ودوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية.



مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا

سيمبا ضد بترو أتلتيكو - 3 مساء - قناة بي إن سبورت 8 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري



الاتحاد السكندري ضد الجونة - 5 مساء - قناة Ontime Sports 1

بتروجت ضد حرس الحدود - 8 مساء - قناة Ontime Sports 2

كهرباء الإسماعيلية ضد زد - 8 مساء - قناة Ontime Sports 1

مواعيد مباريات اليوم في الكونفدرالية



ستيلينبوش ضد أوتوهو أويو - 3 مساء - قناة بي إن سبورت 6 HD

إيه إس مانيما يونيون ضد جيزام يونايتد - 3 مساء - قناة بي إن سبورت 5 HD

المصري ضد كايزر تشيفز - 6 مساء - قناة بي إن سبورت 6 HD

دجوليبا ضد أولمبيك آسفي - 6 مساء - قناة بي إن سبورت 8 HD

الزمالك ضد زيسكو - 9 مساء - قناة بي إن سبورت 6 HD

الوداد البيضاوي ضد نيروبي يونايتد - 9 مساء - قناة بي إن سبورت 3 HD

اتحاد العاصمة ضد سان بيدرو - 9 مساء - قناة بي إن سبورت 4 HD



مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي



ليدز يونايتد ضد أستون فيلا - 4 مساء - قناة بي إن سبورت 1 HD

أرسنال ضد توتنهام - 6:30 مساء - قناة بي إن سبورت 1 HD



مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ريال أوفييدو ضد رايو فاليكانو - 3 مساء - قناة بي إن سبورت 3 HD

ريال بيتيس ضد جيرونا - 5:15 مساء - قناة بي إن سبورت 2 HD

خيتافي ضد أتلتيكو مدريد - 7:30 مساء - قناة بي إن سبورت 2 HD

إلتشي ضد ريال مدريد - 10 مساء - قناة بي إن سبورت 1 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي



هيلاس فيرونا ضد بارما - 1:30 مساء

كريمونيزي ضد روما - 4 مساء

لاتسيو ضد ليتشي - 7 مساء

إنتر ميلان ضد ميلان - 9:45 مساء



مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي



أوكسير ضد ليون - 4 مساء - قناة بي إن سبورت 4 HD

بريست ضد ميتز - 6:15 مساء - قناة بي إن سبورت 3 HD

نانت ضد لوريان - 6:15 مساء - قناة بي إن سبورت 5 HD

تولوز ضد أنجيه - 6:15 مساء - قناة بي إن سبورت 4 HD

ليل ضد نادي باريس - 9:45 مساء - قناة بي إن سبورت 2 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني



لايبزيغ ضد فيردر بريمن - 4:30 مساء

سانت باولي ضد يونيون برلين - 6:30 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي



الأخدود ضد الشباب - 5:05 مساء - قناة ثمانية 1

التعاون ضد نيوم - 7:30 مساء - قناة ثمانية 2

النصر ضد الخليج - 7:30 مساء - قناة ثمانية 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي



غوزتبه ضد كوجالي سبور - 1:30 مساء

ألانيا سبور ضد قاسم باشا - 4 مساء

بشيكتاش ضد سامسون سبور - 4 مساء

ريزي سبور ضد فنربخشة - 7 مساء

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي



النجم الساحلي ضد الصفاقسي - 3 مساء

الأولمبي الباجي ضد الإفريقي التونسي - 3 مساء

سليمان الرياضي ضد الاتحاد المنستيري - 3 مساء

الملعب التونسي ضد مستقبل قابس - 3 مساء

مواعيد مباريات اليوم في دوري نجوم قطر

الشمال ضد الشحانية - 4:30 مساء

نادي قطر ضد العربي - 6:30 مساء

