حماس تطالب أمريكا بالضغط على إسرائيل لكشف هوية "المسلح الغامض" (فيديو)

طالبت حركة "حماس" الولايات المتحدة والوسطاء في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بالضغط على إسرائيل من أجل كشف هوية "مسلح غامض"، ظهر في مقطع فيديو نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر عبر حسابه بمنصة "إكس" مقطع فيديو يظهر فيه مسلح ملثم يحمل رشاشًا آليًا ويطلق النار منه نحو جهة غير واضحة، فيما أعلن الجيش تصفية المسلح المجهول.

وادعى متحدث جيش الاحتلال أن مسلحًا اجتاز بمركبة جيب "الخط الأصفر" على طريق مخصص لأغراض إنسانية وأطلق النار على القوات الإسرائيلية ليتم القضاء عليه خلال ثوان معدودة، على حد زعمه.

#عاجل 🔴 خرق فاضح آخر لاتفاق وقف النار في قطاع غزة: مخرب مسلح اجتاز بمركبة جيب الخط الأصفر على طريق مخصص لاغراض إنسانية وأطلق النار على قوات جيش الدفاع ليتم القضاء عليه خلال ثواني معدودة



⭕️اجتاز في وقت سابق اليوم مخرب مسلح الخط الأصفر مستغلًا المحور الإنساني الذي يستخدم لنقل… pic.twitter.com/yS4W9Saql3 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 22, 2025

وقال: "اجتاز في وقت سابق اليوم مسلح الخط الأصفر مستغلًا المحور الإنساني الذي يستخدم لنقل المساعدات الإنسانية إلى جنوب قطاع غزة حيث أطلق النار نحو قوات الجيش المنتشرة في جنوب القطاع دون وقوع إصابات لتقوم القوات فور رصده بالقضاء عليه".

وأضاف: "الحديث عن خرق فاضح لاتفاق وقف النار. ردًا على هذا الخرق قام الجيش بمهاجمة أهداف لحماس في قطاع غزة. وتبقى قواتنا منتشرة في المنطقة بناء على الاتفاق وستواصل العمل لإزالة اي تهديد فوري".

في المقابل، قال عزت الرشق عضو المكتب السياسي للحركة: "نطالب الوسطاء والإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لكشف هوية المسلح الذي تدعي أن حركة حماس قد أرسلته".

وتابع الرشق، في تصريح مقتضب أوردته منصات تابعة للحركة وموقعها الإلكتروني: "إسرائيل تختلق الذرائع للتهرب من الاتفاق والعودة إلى حرب الإبادة، وهي من ينتهك الاتفاق يوميًا وبشكل منهجي".

وأكد الرشق أنه "لا صحة لما نشرته المصادر الإسرائيلية بشأن إبلاغ حماس لويتكوف بأن الاتفاق قد انتهى"، خاتمًا بالقول: "طالبنا الوسطاء والإدارة الأمريكية بضرورة التدخل وإلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق".



