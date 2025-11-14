استشاري يكشف فوائد مذهلة للماء بالليمون ومدى علاقته بمكافحة السرطان

18 حجم الخط

تقوية المناعة أمر ضروري للحفاظ على الصحة ولكن مقاومة الالتهابات بالجسم اهم لأنه يحمي الخلايا من التلف وأيضًا يحمي من نمو الخلايا السرطانية.

وأصبح هناك وعي لدى العديد من الأشخاص بالحفاظ على صحتهم من خلال اتباع نظام غذائي متوازن وتناول كل ما هو صحى ومهم لصحة الجسم.

فوائد الماء بالليمون على الصحة

ويقول الدكتور كريم علي استشارى التغذية العلاجية، إن الماء بالليمون مشروب سحري يعيد صحة الجسم ويقاوم الالتهابات ويمنع نمو الخلايا السرطانية ويقوى جهاز المناعة وينظف الكبد فهو يقوم بعمل ديتوكس للكبد ويحفز الجسم على حرق الدهون ويعزز امتصاص الجسم المعادن المهمة مثل الحديد والكالسيوم، كما أنه ينظم عمل الجهاز الهضمى والقولون.

الماء بالليمون

الماء بالليمون يمنع نمو الخلايا السرطانية

وأضاف على، أن الماء بالليمون يوازن حموضة المعدة ويجعل الجسم قلوى وهو أفضل شيء لمقاومة نمو الخلايا السرطانية وبالتالى المواظبة على تناول الماء بالليمون يوميا يحمى من الإصابة أمراض السرطان ويحمى أيضا من تصلب الشرايين ويحافظ على صحة المخ ويطرد السموم من الجسم ويمنع الإمساك ويطهر المعدة.

فوائد تناول الماء بالليمون على الريق

وتابع، أن تناول الماء بالليمون عقب الاستيقاظ ينشط الجسم بشكل طبيعي بدون أى أضرار جانبية مايغنى عن الكافيين الذى يؤثر على صحة المخ والقلب مع الوقت، كما ينشط الدورة الدموية بالجسم مايساعد فى القيام بالمهام اليومية بكل نشاط، لذا يجب أن يكون الماء بالليمون مشروب أساسي فى الصباح الباك، يوميا ويمكن أيضا تناوله قبل وبعد الوجبات فهو آمن ولا ضرر منه.

