ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات يوميا؟

كشفت دراسة حديثة أن تناول كميات أكبر من المكسرات يرتبط بانخفاض خطر الوفاة نتيجة أمراض القلب والأوعية الدموية، ما يعزز الأدلة العلمية المتراكمة التي تربط بين هذه الأطعمة الغنية بالعناصر المفيدة وصحة القلب.

وأوضح الدكتور مونتري سوبرونو، مركز أبحاث طب الأسنان في جامعة لوما ليندا والمؤلف الرئيسي للدراسة، أن “المكسرات تعد أطعمة غنية بالدهون غير المشبعة، والبروتين النباتي، والألياف، والفيتامينات والمعادن، وهي مكونات تساهم في تحسين صحة القلب وتقليل الوفيات الناتجة عن أمراضه” وفقا لما نشر على Health.

وأضاف: “هذه النتائج تعزز ما عرفناه سابقًا حول فوائد المكسرات، وتؤكد أن تناولها بانتظام قد يكون عاملًا واقيًا من أمراض القلب”.

وتعد أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة، إذ تسهم في نحو ثلث الوفيات سنويًا، ويعتبر مرض الشريان التاجي الشكل الأكثر شيوعًا.



انخفض خطر الوفاة بمرض القلب التاجي بنسبة 19%

وأظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين تناولوا أعلى كميات من المكسرات انخفض لديهم خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 14%، فيما انخفض خطر الوفاة بمرض القلب التاجي بنسبة 19%، أما من تناولوا أكبر كمية من المكسرات فكان الانخفاض لديهم أكثر وضوحًا، إذ بلغ 27%.



المكسرات كبديل صحي

اختبر الباحثون أيضا تأثير استبدال بعض الأطعمة بالمكسرات أو زبدة الفول السوداني.

وتبين أن هذا الاستبدال قد يقلل خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تتراوح بين 15 و22%، وخطر الوفاة بمرض القلب التاجي بنسبة 17 إلى 29%.

وأظهرت النتائج أن استبدال اللحوم الحمراء بالمكسرات يقلل خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 44%، في حين يؤدي استبدال اللحوم المصنعة أو الوجبات السريعة أو الحلويات أو الجبن أو البطاطس المقلية بالمكسرات إلى تقليل الخطر بنسبة تتراوح بين 19 و26%.



كيف تفيد المكسرات القلب؟

يرتبط النظام الغذائي الغني بالفواكه، والخضروات الورقية، والحبوب الكاملة، والمكسرات بتحسين مؤشرات صحة القلب، منها:

خفض ضغط الدم.

تحسين تنوع البكتيريا النافعة في الأمعاء.

تقليل الالتهابات في الأوعية الدموية.

خفض الكوليسترول الضار (LDL) ورفع الكوليسترول الجيد (HDL).



وقالت الدكتورة إليانور ليفين، أستاذة الطب السريري بجامعة ستانفورد، إن الدهون المشبعة في اللحوم الحمراء والزبدة ترفع مستوى الكوليسترول الضار الذي يسد الشرايين، في حين أن الدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة في المكسرات تساعد في خفضه، مما يبقي الشرايين مرنة ونظيفة.

كما تحتوي المكسرات على ستيرولات نباتية ومغنيسيوم وألياف وفيتامينات تقلل الالتهاب وتسهم في خفض ضغط الدم.

نصائح لتناول المكسرات

ينصح الأطباء بتناول المكسرات باعتدال ودمجها في النظام الغذائي اليومي بطرق متنوعة، مثل إضافتها إلى السلطات، أو الزبادي، أو تناولها كوجبة خفيفة.

وأكد الأطباء أهمية التنوع بين الأنواع المختلفة من المكسرات نظرًا لاختلاف محتواها الغذائي، مع تجنب الإفراط في الكمية لتفادي زيادة السعرات الحرارية، ويفضّل اختيار الأنواع غير المملحة وغير المحمصة بالزيوت لتجنب الصوديوم والدهون المضافة.

ومن بين أكثر أنواع المكسرات فائدة لصحة القلب: اللوز، الجوز، البندق، الفستق، والفول السوداني.

