فوائد الكاجو، يقوي الذاكرة ويحمي شعرك ويرطب بشرتك

فوائد الكاجو، لمختلف أجهزة الجسم مذهلة، وهو يعد من أشهر وألذ أنواع المكسرات، الى جانب ما يحتوي عليه من العديد من العناصر التي تدعم صحة الجسم من الرأس حتى القدمين.



هذه المكسرات الغنية بالطاقة والدهون الصحية أصبحت اليوم من أكثر الأطعمة التي ينصح بها خبراء التغذية في الأنظمة الصحية المتوازنة.



في هذا التقرير، سنتناول بالتفصيل أهم فوائد الكاجو الصحية، الجمالية، والغذائية، ولماذا يُعتبر من المكسرات الذهبية، وفقًا لموقع OnlyMyHealth.



القيمة الغذائية العالية للكاجو

يحتوي الكاجو على مزيج غني من العناصر الضرورية للجسم مثل البروتينات، الألياف، والدهون غير المشبعة المفيدة للقلب. كما أنه مصدر مهم للمعادن والفيتامينات مثل:

المغنيسيوم: المسؤول عن دعم وظائف العضلات والأعصاب وتنظيم ضغط الدم.

الزنك: الذي يعزز المناعة ويساعد في التئام الجروح.

النحاس: وهو عنصر أساسي في إنتاج الطاقة وتكوين الكولاجين وصحة العظام.

الحديد: الذي يقي من فقر الدم ويساعد في نقل الأكسجين في الدم.

فيتامين K وفيتامين B6: اللذان يدعمان عمل الجهاز العصبي والتمثيل الغذائي.

القيمة الغذائية لـ 100 جرام من الكاجو تقريبًا هي:

السعرات الحرارية: 553 سعرة حرارية.

البروتين: 18 جرامًا.

الدهون: 44 جرامًا (معظمها دهون غير مشبعة صحية).

الألياف: 3.3 جرام.

فوائد الكاجو لصحة القلب

يُعظ من المكسرات المفيدة جدًا للقلب بسبب احتوائه على دهون غير مشبعة تقلل من مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وترفع الكوليسترول الجيد (HDL). كما أن المغنيسيوم الموجود فيه يساعد على خفض ضغط الدم، ما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تشير الدراسات إلى أن تناول حفنة صغيرة من الكاجو يوميًا (حوالي 30 جرامًا) يمكن أن يساهم في تحسين صحة القلب بشكل ملحوظ، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول.

دعم صحة الدماغ والجهاز العصبي

الكاجو غذاء مثالي لتحفيز نشاط الدماغ، فهو يحتوي على أحماض دهنية أوميجا 3 وأوميغا 6 التي تعزز التركيز والذاكرة. كما أن وجود النحاس والمغنيسيوم يساهم في تكوين الناقلات العصبية وتنظيم الإشارات العصبية داخل المخ.

ولهذا السبب، يُنصح بإدخاله ضمن النظام الغذائي للأطفال والطلاب أو الأشخاص الذين يعملون في مجالات تحتاج إلى تركيز عالٍ.

الكاجو وصحة العظام

بفضل محتواه من الكالسيوم، المغنيسيوم، الفوسفور، والنحاس، يساعد الكاجو في تقوية العظام ومنع هشاشتها. فالنحاس يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على الكولاجين والإيلاستين في الجسم، وهما مادتان تساعدان على مرونة المفاصل والعظام.

تناول الكاجو بانتظام قد يكون وسيلة طبيعية للوقاية من هشاشة العظام خاصة لدى النساء بعد سن الأربعين.

فوائد الكاجو

فوائد الكاجو للبشرة والشعر

الكاجو لا يغذي الجسم فقط من الداخل، بل ينعكس تأثيره الإيجابي في الجمال الخارجي أيضًا:

للبشرة: يحتوي على مضادات أكسدة قوية مثل السيلينيوم والنحاس، تحارب الجذور الحرة التي تسبب الشيخوخة المبكرة، كما يساهم في إنتاج الكولاجين الذي يمنح البشرة نضارة ومرونة.

للشعر: الزنك والحديد في الكاجو يعززان نمو الشعر ويقللان من تساقطه، بينما يساعد النحاس على الحفاظ على لون الشعر الطبيعي وتأخير ظهور الشيب.

يمكن أيضًا استخدام زيت الكاجو موضعيًا لترطيب البشرة الجافة أو عمل ماسكات للشعر التالف، إذ يمنحه نعومة ولمعانًا طبيعيًا.

دعم المناعة والوقاية من الأمراض

الكاجو من الأغذية التي تقوي جهاز المناعة بفضل محتواه من الزنك والحديد والنحاس. هذه العناصر تساعد على إنتاج خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن مكافحة العدوى، كما أن مضادات الأكسدة الموجودة فيه تقلل الالتهابات وتحمي الجسم من الأمراض المزمنة مثل السرطان والسكري.

الكاجو والتحكم في الوزن

على الرغم من أن الكاجو غني بالسعرات، إلا أن تناوله باعتدال يساعد في التحكم بالوزن وليس زيادته. الدهون الموجودة فيه تُشعر بالشبع لفترة طويلة، مما يقلل من الرغبة في تناول الوجبات السريعة.

وقد أثبتت دراسات أن الأشخاص الذين يتناولون المكسرات بانتظام لديهم كتلة جسم أقل من أولئك الذين لا يتناولونها، بشرط أن تكون الكمية محدودة ولا تتجاوز حفنة صغيرة يوميًا.

الكاجو وصحة العينين

الكاجو غني بمركبات "اللوتين" و"الزياكسانثين"، وهما من مضادات الأكسدة التي تحمي العين من الأشعة فوق البنفسجية الضارة وتقلل خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر.

نصائح لتناول الكاجو بشكل صحي

يفضل تناول الكاجو النيء أو المحمص بدون ملح لتجنب زيادة الصوديوم.

يمكن إضافته إلى الشوفان أو السلطة أو الزبادي كوجبة خفيفة صحية.

لا يُنصح بالإفراط في تناوله، فحفنة صغيرة يوميًا (من 20 إلى 30 جرامًا) كافية للاستفادة من فوائده دون زيادة الوزن.

يُحفظ الكاجو في مكان بارد وجاف لتجنب تأكسد الدهون وفقدان قيمته الغذائية.

