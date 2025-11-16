فوائد طبق الكشري للصحة، يقلل الكوليسترول ويحمى من أنيميا فقر الدم

18 حجم الخط

الكشري من الأطباق المصرية الشعبية الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون من الكبار والصغار وهو من الأكلات التى يأتى السياح إلى مصر لتناولها.

والكشري عبارة عن أرز وعدس ومكرونة ويقدمون مع الخل والثوم والصلصة وله مذاق مميز ولا يقاوم ويسهل تحضيره.

الكشري يحتوى على البروتين الكامل

ويقول الدكتور عماد سلامة أخصائي التغذية العلاجية، إن الكشري أكلة المصريين التى وصلت إلى العالمية، ويطلق عليه "لحمة الرجل الفقير"، لأنه جمع البقول مع الحبوب مايمد الجسم بالبروتين الكامل مثل اللحم بالضبط، خاصة أن البروتين النباتي ناقص حمض أميني وبالتالى لا يكون بنفس كفاءة البروتين الحيواني، وهى أول وأهم فائدة فى الكشري وهى أنه اقتصادى ويعتبر وجبة غنية بالبروتين.

الكشري

فوائد الكشري

وأضاف سلامة، أن من فوائد الكشري:-

البقول الموجودة به تحد من ارتفاع سكر الدم الناتج من النشويات التى تقدم به، خاصة إذا استخدمنا مكرونة شوفان أو حبة كاملة وأرز بسمتي.

العدس والحمص بهم عناصر تقلل الكوليسترول الضار وتحافظ على الشرايين نظيفة، ما يقلل خطر الجلطات ويحافظ على صحة القلب.

يحتوى على نسبة عالية من الفيتامينات مثل A وB وC وD وهى تقوي الجسم وتحمي من العدوى.

يقي من فقر الدم (الأنيميا)، لإحتوائه على العدس والحمص، فيمد الجسم بالعناصر التي تساعد على تكوين الدم.

يقلل خطر الإصابة بالسرطان، لإحتوائه على مضادات أكسدة تحارب الخلايا الضارة وتحمي من أنواع سرطانات مثل القولون والثدي.

يحافظ على الجهاز الهضمي، لأن الألياف الموجودة به تنظم حركة الأمعاء وتحسن الهضم.

هو طبق غنى بالنشويات وبالتالى مهم لمرضى النحافة ويجب عليهم تناول طبق كبير منه، أما من يريد إنقاص الوزن فيجب تناول طبق صغير من الكشري مع إقلال الأرز والمكرونة وزيادة العدس والحمص والشطة لرفع معدلات حرق الدهون بالجسم.

