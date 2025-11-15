مشروب الشتاء الشهير، فوائد عصير الجزر بالبرتقال في مقاومة التعب وتحسين المزاج

18 حجم الخط

عصير الجزر بالبرتقال هو أحد أكثر المشروبات الطبيعية شهرة في فصل الشتاء، ويشتهر ليس فقط بمذاقه اللذيذ والمنعش، بل أيضًا بفوائده الصحية المتعددة التي تجعله خيارًا مثاليًا لمقاومة التعب وتعزيز المزاج.

أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن عصير الجزر مشروب شتوي متكامل يدعم الصحة الجسدية والنفسية على حد سواء.



أضافت الدكتورة هدى، أن هذا العصير يجمع بين فوائد الجزر الغني بالبيتا كاروتين والبرتقال الغني بفيتامين C ومضادات الأكسدة، مما يجعله مشروبًا متكاملًا يدعم الجسم والعقل على حد سواء.





أهم فوائد عصير الجزر بالبرتقال

وتستعرض الدكتورة هدى، في السطور التالية، أهم فوائد عصير الجزر بالبرتقال.



أول ما يميز عصير الجزر بالبرتقال هو قدرته على تعزيز الطاقة ومقاومة التعب.



يحتوي الجزر على كميات كبيرة من السكريات الطبيعية التي تمنح الجسم طاقة سريعة ومستدامة، دون الحاجة إلى اللجوء للسكريات المصنعة التي قد تسبب شعورًا بالهبوط بعد فترة قصيرة.



كما أن الجزر غني بالفيتامينات والمعادن الأساسية مثل فيتامين A والبوتاسيوم والحديد، والتي تساعد في تحسين أداء العضلات والخلايا العصبية، ما يساهم في شعور الجسم بالنشاط والحيوية.



من جهة أخرى، البرتقال يضيف إلى العصير طابعًا من الانتعاش والحيوية بفضل محتواه العالي من فيتامين C.



هذا الفيتامين لا يقوي المناعة فقط، بل يساعد الجسم على مقاومة الأمراض الشائعة في فصل الشتاء مثل نزلات البرد والإنفلونزا، مما يقلل من فرص شعور الإنسان بالتعب الناتج عن المرض.

إضافة إلى ذلك، فيتامين C يحسن امتصاص الحديد الموجود في الجزر، وهذا يساهم في الوقاية من فقر الدم الذي يعد أحد أسباب التعب المزمن والخمول الجسدي.

إلى جانب مقاومة التعب، يمتاز عصير الجزر بالبرتقال بقدرته على تحسين المزاج والشعور بالسعادة.

عصير الجزر بالبرتقال



الدراسات الحديثة تشير إلى أن الجزر يحتوي على مضادات أكسدة تحمي الخلايا العصبية من التلف وتقلل من تأثيرات التوتر النفسي على الجسم.



أما البرتقال، فهو مصدر لمركبات الفلافونويد التي ترفع من مستويات السيروتونين في الدماغ، وهو الناقل العصبي المسؤول عن تنظيم المزاج والشعور بالراحة النفسية.



لذلك، فإن شرب كوب من عصير الجزر بالبرتقال يوميًا يمكن أن يكون وسيلة طبيعية لتعزيز السعادة ومقاومة القلق والتوتر النفسي، خصوصًا في فصل الشتاء الذي يكثر فيه الشعور بالكآبة والخمول.

عصير الجزر بالبرتقال مفيد أيضًا لصحة الجهاز الهضمي.



يحتوي الجزر على الألياف الطبيعية التي تعزز من حركة الأمعاء وتساعد على التخلص من الفضلات والسموم، بينما يحتوي البرتقال على إنزيمات تساعد في الهضم وتحسين امتصاص العناصر الغذائية.



هذا الدعم للجهاز الهضمي ينعكس بدوره على مستويات الطاقة والمزاج، حيث أن الهضم السليم يقلل من الشعور بالتعب والكسل الناتج عن اضطرابات المعدة أو سوء التغذية.

لا يمكن إغفال فوائد عصير الجزر بالبرتقال للبشرة أيضًا، وهو جانب مهم ينعكس على المزاج والشعور العام بالجمال والصحة.



فيتامين A الموجود في الجزر يساهم في تجديد خلايا البشرة وحمايتها من الجفاف، بينما فيتامين C في البرتقال يعزز إنتاج الكولاجين، ما يجعل البشرة أكثر نضارة وحيوية.



الشخص الذي يشعر بتحسن مظهر بشرته غالبًا ما ينعكس هذا على مزاجه وإيجابيته اليومية.

من المميزات العملية لعصير الجزر بالبرتقال أيضًا أنه مشروب سهل التحضير ومتعدد الاستخدامات.



يمكن تناوله طازجًا بعد العصر مباشرة للاستفادة القصوى من الفيتامينات والمركبات النباتية النشطة، أو يمكن مزجه مع مكونات أخرى طبيعية مثل الزنجبيل أو العسل لإضافة فوائد إضافية مثل تعزيز المناعة ومقاومة الالتهابات.



كما يمكن تحضيره كجزء من الإفطار أو وجبة خفيفة خلال اليوم لتجديد النشاط ومقاومة الشعور بالتعب.

