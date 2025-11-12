فوائد الأرز البني لصحة قلبك وشبابك ورشاقتك الدائمين

18 حجم الخط



يُعد الأرز البني من الأطعمة التي اكتسبت شهرة واسعة في السنوات الأخيرة، خاصة بين الأشخاص الذين يسعون إلى اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.



وعلى الرغم من أن الأرز الأبيض هو الأكثر شيوعًا في أغلب الموائد العربية، إلا أن الأرز البني يتميز بتركيبته الغنية بالعناصر الغذائية التي تجعله خيارًا أفضل للصحة العامة وللوقاية من العديد من الأمراض المزمنة.





أوضحت الدكتورة تيفني ريفورد استشاري التغذية العلاجية، أن الأرز البني هو غذاء متكامل يحمل للجسم العديد من الفوائد الصحية، فضلًا عن دوره في دعم الجمال الداخلي والخارجي.



ما هو الأرز البني؟



أضافت الدكتورة تيفني، أن الأرز البني هو نفس نوع الأرز الأبيض، ولكن الفرق بينهما يكمن في طريقة المعالجة. فالأرز الأبيض يُزال منه القشرة الخارجية والنخالة والجنين، بينما يُحتفظ بهذه الطبقات في الأرز البني، ما يمنحه لونه المائل إلى البني ونكهته القوية وقيمته الغذائية العالية.



هذه الطبقات تحتوي على ألياف ومعادن وفيتامينات مهمة تفقد عند تكرير الأرز وتحويله إلى أبيض.

القيمة الغذائية للأرز البني



يحتوي الأرز البني على مجموعة متكاملة من العناصر الغذائية المفيدة للجسم. فكل 100 جرام من الأرز البني المطبوخ تحتوي تقريبًا على 110 سعر حراري، و2.5 جرام من الألياف، و2.6 جرام من البروتين، بالإضافة إلى كميات جيدة من المنجنيز والمغنيسيوم والفوسفور والسيلينيوم والحديد والزنك.

كما أنه مصدر جيد لمجموعة فيتامينات B، وخاصة النياسين (B3) والثيامين (B1) والبيريدوكسين (B6)، وهي فيتامينات تلعب دورًا مهمًا في إنتاج الطاقة وصحة الأعصاب.

فوائد الأرز البني للصحة العامة



وتستعرض الدكتورة تيفني في السطور التالية أهم فوائد الأرز البني.

1. يساعد على التحكم في الوزن

الأرز البني غني بالألياف التي تعزز الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من تناول الوجبات الزائدة أو الحلويات بين الوجبات. كما أن مؤشره الجلايسيمي منخفض مقارنة بالأرز الأبيض، أي أنه لا يرفع مستوى السكر في الدم بسرعة، مما يساعد في السيطرة على الشهية. ولهذا السبب، ينصح خبراء التغذية بإدخاله ضمن أنظمة الحمية الصحية لتقليل الوزن أو الحفاظ عليه.

2. يدعم صحة القلب

تناول الأرز البني بانتظام يساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الجيد (HDL) في الدم. ويرجع ذلك إلى احتوائه على الألياف القابلة للذوبان، ومركبات الفينول ومضادات الأكسدة التي تحمي الشرايين من الترسبات الدهنية. كما أن وجود المغنيسيوم يساعد على تنظيم ضغط الدم ويقلل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

3. ينظم مستويات السكر في الدم

الأرز البني مفيد جدًا لمرضى السكري أو المعرضين للإصابة به، لأنه يحتوي على الكربوهيدرات المعقدة والألياف التي تبطئ امتصاص السكر في الدم، مما يمنع الارتفاع المفاجئ في الجلوكوز. وأظهرت دراسات أن استبدال الأرز الأبيض بالأرز البني ثلاث مرات أسبوعيًا يمكن أن يقلل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني بنسبة تصل إلى 15%.

4. يحسّن عملية الهضم

الألياف الموجودة في الأرز البني تساعد على تحسين حركة الأمعاء ومنع الإمساك المزمن، كما تعزز نمو البكتيريا النافعة في الجهاز الهضمي. وتساهم هذه البكتيريا في تقوية المناعة وتحسين امتصاص المغذيات من الطعام. لذلك يعتبر الأرز البني خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل هضمية أو بطء في الأيض.

5. يعزز الطاقة والنشاط اليومي

نظرًا لاحتوائه على فيتامينات B المركبة والمنغنيز، يساعد الأرز البني الجسم على تحويل الكربوهيدرات إلى طاقة بشكل فعّال. كما أن المعادن الموجودة فيه تساهم في تحسين أداء العضلات والأعصاب، مما يجعله غذاءً مثاليًا للرياضيين أو للأشخاص الذين يمارسون مجهودًا بدنيًا كبيرًا.



6. يساهم في تقوية العظام

الأرز البني يحتوي على نسبة جيدة من المغنيسيوم والفسفور، وهما عنصران ضروريان لصحة العظام والأسنان. يساعد المغنيسيوم على امتصاص الكالسيوم بشكل أفضل، بينما يساهم الفوسفور في بناء العظام والحفاظ على كثافتها، مما يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام مع التقدم في العمر.



7. يحارب الشيخوخة المبكرة

يحتوي الأرز البني على مضادات أكسدة طبيعية مثل الفينولات والفلافونويدات، وهي مركبات تحارب الجذور الحرة المسؤولة عن تلف الخلايا وظهور التجاعيد المبكرة. كما أن هذه المركبات تساعد في تقوية الجهاز المناعي وحماية الجسم من الالتهابات المزمنة والأمراض التنكسية.



8. يحسن صحة البشرة والشعر

بفضل احتوائه على فيتامينات B ومضادات الأكسدة، يساهم الأرز البني في تعزيز صحة البشرة، حيث يساعد على تجديد الخلايا ومنحها إشراقة طبيعية. أما بالنسبة للشعر، فالمغنيسيوم والحديد والزنك في الأرز البني يغذون بصيلات الشعر ويقللون من تساقطه.



9. يقلل خطر الإصابة بالسرطان

تشير بعض الدراسات إلى أن الأرز البني قد يساهم في الوقاية من أنواع معينة من السرطان، مثل سرطان القولون والثدي والبروستاتا، وذلك بفضل محتواه من الألياف ومضادات الأكسدة. تعمل الألياف على التخلص من السموم والمواد الضارة في الأمعاء، بينما تهاجم مضادات الأكسدة الخلايا غير الطبيعية وتمنع نموها.

فوائد الأرز البني



طرق تناول الأرز البني



يمكن إدخال الأرز البني في النظام الغذائي بسهولة، إذ يمكن استخدامه كبديل للأرز الأبيض في الوجبات اليومية مثل المحاشي أو الكبسة أو الأرز بالخضروات أو حتى في السلطات الباردة. وللحصول على أفضل فائدة، يُفضل نقع الأرز البني قبل الطهي لبضع ساعات لتقليل زمن الطبخ وتحسين الهضم.



نصائح عند تناوله

رغم فوائده العديدة، يجب تناول الأرز البني باعتدال، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي أو لديهم حساسية من الألياف الزائدة. كما يُنصح بتناوله طازجًا وعدم تخزينه لفترات طويلة لأن طبقة النخالة قد تتأكسد وتفقد قيمتها الغذائية بمرور الوقت.

