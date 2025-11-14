الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التشكيل الأقرب لمنتخب مصر أمام أوزبكستان وديا

منتخب مصر،فيتو
منتخب مصر،فيتو
18 حجم الخط

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة مديره الفني حسام حسن، اليوم الجمعة، نظيره منتخب أوزبكستان، في اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات دورة الإمارات الودية، التي تستضيفها مدينة العين الإماراتية بمشاركة منتخبات إيران والرأس الأخضر إلى جانب مصر وأوزبكستان.

واستقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة أوزبكستان الودية.

التشكيل الأقرب لمنتخب مصر أمام أوزبكستان

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وخالد صبحي ومحمد حمدي.

الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي وزيزو.

الهجوم: محمد صلاح ومصطفى محمد وأسامة فيصل.

 تأتي مشاركة منتخب مصر في دورة الإمارات الودية، في إطار استعداداته للمشاركة ببطولة أمم أفريقيا للكبار، التي تقام في ضيافة المغرب في شهر ديسمبر المقبل.

موعد مباراة مصر وأوزبكستان والقناة الناقلة

تنطلق مباراة منتخب مصر ضد أوزبكستان في تمام السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، وتنقلها قناة أون سبورت على الهواء مباشرة كما تنقلها قناة أبو ظبي.

منتخب مصر يختتم تحضيراته لمواجهة أوزبكستان

واختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، أمس الخميس، تدريباته بملعب نادي العين استعدادا لمواجهة منتخب أوزبكستان.

نظام بطولة الإمارات الودية بمشاركة منتخب مصر

وتنص لوائح البطولة على أن يتقابل الفائز من مباراة مصر وأوزبكستان مع منتخب إيران يوم 18 نوفمبر بينما يلعب الخاسر مع كاب فيردي يوم 17 باستاد هزاع بن زايد، بعد فوز إيران اليوم على كاب فيردي بركلات الترجيح في افتتاح البطولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم منتخب مصر ضد أوزبكستان موعد مباراة مصر وأوزبكستان مصر وأوزبكستان مصر ضد أوزبكستان مباراة مصر وأوزبكستان حسام حسن بطولة أمم افريقيا للكبار بطولة أمم أفريقيا

مواد متعلقة

هتوحشني أوي يا أغلى الناس، أحمد جعفر ينعي محمد صبري لاعب الزمالك

برشلونة يراقب نجم منتخب الأرجنتين للناشئين

بيراميدز ينضم لقائمة الأفضل في أفريقيا

رسالة من إدريس لوزير الرياضة حول دور اللجنة الأولمبية في صناعة الإنجازات

اتحاد الكرة يحدد موعد قرعة كأس مصر

توتر غرفة ملابس ريال مدريد بسبب تشابي ألونسو

فريق برازيلي يسعى لخطف نيمار من سانتوس

جارسيا عن ميسي: "لم يتوقع أحد زيارته لـ الكامب نو"

الأكثر قراءة

رسالة ووصية محمد صبري الأخيرة لجماهير الزمالك قبل مصرعه في حادث أليم

انخفاض يصل لـ12 جنيها في سعر كرتونة البيض اليوم الجمعة ببورصة الدواجن

وصول بعثة منتخب الناشئين لملعب مواجهة سويسرا بكأس العالم تحت 17 عاما (صور)

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025

أبرزهم تريزيجيه، غيابات مؤثرة تضرب منتخب مصر قبل مواجهة أوزبكستان

مواعيد مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما (إنفوجراف)

هل يسمع الموتى سلام الزائرين ويشعرون بهم؟ دار الإفتاء توضح الحقيقة

الحزن يخيم على الشرقية لوفاة محمد صبري في حادث مروع

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات دور الـ 32 لبطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "عبد الرحمن الصنابحي" أسلم وأصبح من كبار التابعين

الشيخ الشعراوي يجيب عن السؤال الشائع: هل اليوم في ميزان الله كاليوم عند الإنسان؟

هل يسمع الموتى سلام الزائرين ويشعرون بهم؟ دار الإفتاء توضح الحقيقة

المزيد
الجريدة الرسمية