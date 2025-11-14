الجمعة 14 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

هتوحشني أوي يا أغلى الناس، أحمد جعفر ينعي محمد صبري لاعب الزمالك

محمد صبري،فيتو
محمد صبري،فيتو
18 حجم الخط

نعى أحمد جعفر لاعب نادي الزمالك السابق، زميله، محمد صبري لاعب الفريق السابق، والذي وافته المنية إثر حادث أليم.

وقال جعفر عبر صفحته: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. ربنا يرحمك يا حبيبي وهتوحشني أوي يا اغلى الناس.. اللهم لا اعتراض على قضاؤك ".

لقي محمد صبري لاعب نادي الزمالك السابق ومذيع بقناة رياضية مصرعه اليوم الجمعة، إثر حادث سير مروع بالتجمع الخامس، بعدما اصطدمت سيارته بأحد المباني تحت الإنشاء أثناء سيره بأحد الطرق الجانبية بالمنطقة.

مصرع لاعب نادي الزمالك السابق 

وكشفت المعاينة الأولية أن لاعب الزمالك السابق،  فقد السيطرة على السيارة بشكل مفاجئ قبل أن تنحرف وترتطم بجدار مبنى قيد الإنشاء، مما أسفر عن وفاته في موقع الحادث. 

حادث مروع بالتجمع الخامس

وانتقلت على الفور قوات الشرطة وفرق الإسعاف إلى المكان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار الحادث ويقوم رجال الشرطة بسماع أقوال الشهود وفحص كاميرات المراقبة لبيان ملابسات وظروف الواقعة والعرض على النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نادي الزمالك نادى الزمالك السابق محمد صبري لاعب الزمالك محمد صبري

مواد متعلقة

برشلونة يراقب نجم منتخب الأرجنتين للناشئين

بيراميدز ينضم لقائمة الأفضل في أفريقيا

رسالة من إدريس لوزير الرياضة حول دور اللجنة الأولمبية في صناعة الإنجازات

اتحاد الكرة يحدد موعد قرعة كأس مصر

توتر غرفة ملابس ريال مدريد بسبب تشابي ألونسو

فريق برازيلي يسعى لخطف نيمار من سانتوس

جارسيا عن ميسي: "لم يتوقع أحد زيارته لـ الكامب نو"

أزمة في المنتخب السعودي قبل مواجهتي كوت ديفوار والجزائر

الأكثر قراءة

بيان رقم 3، الأرصاد تعلن تحركا للسحب الرعدية بقوة على هذه المحافظات وموعد وصولها القاهرة

مصرع محمد صبري لاعب نادي الزمالك السابق في حادث مروع بالتجمع الخامس

سعر السمك اليوم، البلطي "يوم فوق ويوم تحت" وانخفاض البوري وقشر البياض 10 جنيهات

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض كبير في الفراولة وارتفاع 4 أصناف منها الجوافة واليوسفي

بعد مد المدة، موعد انتهاء عمل لجان الحصر بقانون الإيجار القديم

الفرق بين ترطيب البشرة وتغذيتها ومتى تحتاجين إلى كل واحد منهما

استشاري يكشف فوائد مذهلة للماء بالليمون ومدى علاقته بمكافحة السرطان

بـ 330 مليون دولار، أمريكا تزود تايوان بقطع غيار طائرات مقاتلة والصين تتحرك

خدمات

المزيد

سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

انخفاض الروس والكب، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

الدينار الكويتي يستقر أمام الجنيه في المركزي و5 بنوك مصرية اليوم الخميس

سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 14 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 14 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العـصر اليوم الجمعة 14 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية