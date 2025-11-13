الخميس 13 نوفمبر 2025
رياضة

برشلونة يراقب نجم منتخب الأرجنتين للناشئين

منتخب الأرجنتين للناشئين
منتخب الأرجنتين للناشئين
خطف الأرجنتيني توماس دي مارتيس أنظار مسئولي برشلونة، خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس العالم للناشئين بقطر هذا الشهر.

النادي الكتالوني يبحث عن المواهب الشابة حول العالم بصورة دائمة، وهذه المرة يوجه أنظاره نحو المهاجم الأرجنتيني الصاعد البالغ من العمر 17 عامًا، حسب تقرير الصحفي ألبرت فيرنانديز عبر قناة "Gol Television".

وقالت القناة: إن كشافي برشلونة تابعوا توماس دي مارتيس منذ عدة أشهر عن قرب، في محاولة مبكرة للظفر بخدماته قبل اشتعال المنافسة الأوروبية على توقيعه.


في كأس العالم الحالية، لم يفتتح دي مارتيس سجله التهديفي بعد، رغم مشاركته أساسيًا في مباراتين من أصل 3، ضمن مجموعة ضمت بلجيكا، وتونس، وجزر فيجي، انتهت جميعها بانتصار الأرجنتين.

الاختبار القادم سيكون يوم 14 نوفمبر الجاري أمام المكسيك في دور الـ32، حيث يسعى النجم الشاب لترك بصمته الدولية الأولى.

ويستعد برشلونة لمراقبة أداء اللاعب بواسطة كشافيه الذين يرون في مونديال الناشئين فرصة مثالية لاكتشاف جيل جديد من النجوم، ويبدو توماس دي مارتيس مرشحًا قويًا ليكون أحدهم في المستقبل القريب.

الجريدة الرسمية