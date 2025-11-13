توتر غرفة ملابس ريال مدريد بسبب تشابي ألونسو

18 حجم الخط

كشفت تقارير إسبانية، أن بعض لاعبي ريال مدريد فقدوا الثقة في تشابي ألونسو، مشيرًا إلى وجود توتر خفي داخل غرفة تبديل الملابس بين المدرب وعدد من اللاعبين الذين كانوا يتمتعون بمكانة خاصة قبل وصوله.

وأفادت تقارير إسبانية بأنه: “لا يمكن القول إن ألونسو فقد السيطرة على المجموعة، لكن يمكننا التأكيد أن هناك نوعًا من عدم الثقة من بعض اللاعبين، خصوصًا أولئك الذين كانوا يتمتعون بحرية أكبر في الماضي”.

وأوضح أن أسباب المشاكل الحالية تعود إلى الموسم الماضي، حيث عاش الفريق حالة من "الراحة الزائدة"، على حد وصفه.

وأشار إلى أن بعض اللاعبين استمروا في هذه العادات حتى بعد قدوم ألونسو: "بعد مباراة ريال مايوركا، قرر بعض اللاعبين السفر مباشرة إلى إيبيزا بطائراتهم الخاصة بدل العودة مع الفريق إلى مدريد".

وتابعت التقارير: ألونسو حاول إنهاء هذه التصرفات وفرض الانضباط، لكن بعض اللاعبين لم يتقبلوا ذلك، وبدأوا يقولون إنه يريد التدخل في أيام راحتهم وحياتهم الخاصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.