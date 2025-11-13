الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فريق برازيلي يسعى لخطف نيمار من سانتوس

نيمار. فيتو
نيمار. فيتو
18 حجم الخط

كشفت تقارير برازيلية أن نادي فلومينينسي يخطط لخطف نيمار دا سيلفا لاعب سانتوس البرازيلي.

ووفقًا لتقارير برازيلية، يدخل فلومينينسي مرحلة تجديد شاملة على الصعيدين الإداري والرياضي، وترى الإدارة أن نيمار هو الاسم القادر على تعزيز صورة النادي، لجذب الرعاة.

وأكدت تقارير برازيلية أن إدارة فلومينينسي بدأت في اتصالات أولية تمت بالفعل مع ممثلي اللاعب، لاستكشاف إمكانية تنفيذ الصفقة التي قد تكون من أضخم الانتقالات في تاريخ الكرة البرازيلية الحديثة.


عودة نيمـار إلى سانتوس مطلع عام 2025 كانت بمثابة احتفال وطني، غير أن الواقع لم يرقَ إلى التوقعات، فقد حدّت الإصابات المتكررة والأداء غير الثابت من تأثيره داخل الفريق، ما أثار شكوكًا حول مستقبله.

ومع فتور العلاقة بينه وبين بعض جماهير النادي، بدأ اللاعب يفكر في خوض تحدٍ جديد، ويبدو أن فلومينينسي هو الوجهة الأنسب، فهو نادٍ يملك مشروعًا مستقرًا وفريقًا تنافسيًا قادرًا على إبراز موهبته مجددًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيمار دا سيلفا نادي فلومينينسي لاعب سانتوس فلومينينسي سانتوس البرازيلي

مواد متعلقة

أزمة في المنتخب السعودي قبل مواجهتي كوت ديفوار والجزائر

شرط ريال مدريد لرحيل رودريجو لليفربول

موعد المباراة الودية بين منتخب مصر المشارك في كأس العرب والجزائر

آخر تطورات المباراة الودية بين الأهلي وبطل السعودية

أزمة في معسكر منتخب نيجيريا قبل مواجهة الجابون

مبابي يوجه رسالة لمواطنه أوباميكانو قبل مواجهة أوكرانيا

أزمة في التدريب الأول للأهلي بعد السوبر المصري

7 معلومات عن منتخب سويسرا قبل مواجهة الناشئين بكأس العالم تحت 17 عاما

الأكثر قراءة

التحريات تكشف سبب مقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

المشاهد الأولى لموقع حادث مقتل مهندس الكيمياء النووية في الإسكندرية (فيديو وصور)

جريمة كرموز.. فيتو تطرح الأسئلة المشروعة.. من قتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية؟.. وهل تعرض الضحية لعملية اغتيال؟

تفاصيل مقتل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية على يد مجهول رميا بالرصاص

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025

القبض على قاتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

انخفاض حاد من القاهرة إلى أسوان، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

تشكيل العراق المتوقع ضد الإمارات في ملحق المونديال

خدمات

المزيد

الريال القطري يستقر أمام الجنيه في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

تطورات سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية اليوم الخميس

آخر تطورات سعر الدولار أمام الجنيه فى البنوك المصرية اليوم الخميس بمنتصف التعاملات

تعرف على سعر الإسترليني أمام الجنيه في 5 بنوك مصرية

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل هناك فرق بين الحرم والمسجد الحرام؟ تعرف على إجابات العلماء

الإفتاء: يجوز الدخول على هذا النوع من شبكات الواي فاي دون إذن

الأماكن المباركة في القرآن الكريم والسنة النبوية، تعرف عليها

المزيد
الجريدة الرسمية