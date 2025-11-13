فريق برازيلي يسعى لخطف نيمار من سانتوس

18 حجم الخط

كشفت تقارير برازيلية أن نادي فلومينينسي يخطط لخطف نيمار دا سيلفا لاعب سانتوس البرازيلي.

ووفقًا لتقارير برازيلية، يدخل فلومينينسي مرحلة تجديد شاملة على الصعيدين الإداري والرياضي، وترى الإدارة أن نيمار هو الاسم القادر على تعزيز صورة النادي، لجذب الرعاة.

وأكدت تقارير برازيلية أن إدارة فلومينينسي بدأت في اتصالات أولية تمت بالفعل مع ممثلي اللاعب، لاستكشاف إمكانية تنفيذ الصفقة التي قد تكون من أضخم الانتقالات في تاريخ الكرة البرازيلية الحديثة.



عودة نيمـار إلى سانتوس مطلع عام 2025 كانت بمثابة احتفال وطني، غير أن الواقع لم يرقَ إلى التوقعات، فقد حدّت الإصابات المتكررة والأداء غير الثابت من تأثيره داخل الفريق، ما أثار شكوكًا حول مستقبله.

ومع فتور العلاقة بينه وبين بعض جماهير النادي، بدأ اللاعب يفكر في خوض تحدٍ جديد، ويبدو أن فلومينينسي هو الوجهة الأنسب، فهو نادٍ يملك مشروعًا مستقرًا وفريقًا تنافسيًا قادرًا على إبراز موهبته مجددًا.

