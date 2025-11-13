اتحاد الكرة يحدد موعد قرعة كأس مصر

18 حجم الخط

حددت إدارة المسابقات باتحاد الكرة المصري موعد قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر موسم 2025 - 2026، وذلك بعد انتهاء منافسات الدور التمهيدي الرابع للبطولة.

موعد قرعة دور الـ 32 لكأس مصر

وأخطر اتحاد الكرة سيخطر الأندية خلال الساعات المقبلة بموعد إقامة قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر، والذي تحدد له الثانية عشرة ظهر يوم السبت المقبل، بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة.



وتضم قائمة الأندية المشاركة في دور الـ 32 لبطولة كأس مصر الأندية المشاركة في بطولة الدوري الممتاز وعددهم 21 ناديًا، بجانب 11 ناديًا تأهلوا من الدور التمهيدي الرابع للبطولة، ليكملوا عقد الأندية المشاركة في دور الـ 32 للبطولة.

وتضم قائمة الأندية المتأهلة من الدور التمهيدي الرابع لكأس مصر إلى دور الـ 32 كل من: مسار ووي بالإضافة إلى جي، وتليفونات بني سويف ودكرنس، وأبو قير للأسمدة والسكة الحديد إلى جانب بلدية المحلة، وبترول أسيوط وبور فؤاد والقناة.

يذكر أن فريق نادي الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من بطولة كأس مصر، بعد فوزه على بيراميدز في المباراة النهائية للبطولة بركلات الترجيح.

