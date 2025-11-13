الخميس 13 نوفمبر 2025
رياضة

موعد مباراة مصر وأوزبكستان في دورة الإمارات والقناة الناقلة

منتخب مصر الأول لكرة
منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو
يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لمواجهة أوزبكستان وديا خلال معسكر الفراعنة المقام حاليا في مدينة العين الإماراتية في الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر الجاري.

موعد مباراة مصر وأوزبكستان

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر وأوزبكستان غدا الجمعة، ضمن استعدادات الفراعنة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 المقررة في الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبلين.

القناة الناقلة لمباراة مصر وأوزبكستان في معسكر نوفمبر

تنطلق صافرة مباراة منتخب مصر ضد أوزبكستان في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، وأعلنت قناة أبو ظبي الرياضية عن إذاعة المباراة على الهواء مباشرة.

 

منتخب أوزبكستان، فيتو
منتخب أوزبكستان، فيتو

انطلاق معسكر منتخب مصر بالإمارات

ودخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، الإثنين الماضي، معسكرا تدريبيا بمدينة العين الإماراتية تحت قيادة مديره الفني حسام حسن، استعدادا للمشاركة في دورة الإمارات الودية، بمشاركة منتخبات إيران وأوزبكستان والرأس الأخضر.

ويشارك منتخب مصر في دورة الإمارات الودية الدولية، التي تقام خلال الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر الجاري بمدينة العين.

ويخوض منتخب مصر مباراتين فقط في الدورة.

مواعيد مباريات دورة الإمارات الودية

تشهد دورة الإمارات أربع مباريات، بحيث يخوض كل فريق مباراتين خلال المنافسات.. جاءت مواعيدها كالتالي:

إيران × كاب فيردي – 13 نوفمبر

مصر × أوزبكستان – 14 نوفمبر

مباراة المركز الثالث – 17 نوفمبر (وتجمع الفريقين الخاسرين في أول مباراتين)

المباراة النهائية – 18 نوفمبر (تجمع الفريقين الفائزين في أول مباراتين).

