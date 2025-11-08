السبت 08 نوفمبر 2025
حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام حسن، قائمة اللاعبين المختارة لمعسكر شهر نوفمبر والذي ينطلق في الفترة من 10 إلى 18 بالإمارات وجاءت القائمة كالتالي: 

محمد الشناوي 
أحمد الشناوي
محمد صبحي 
مصطفي شوبير

محمد هاني 
محمد حمدي 
احمد فتوح 
رامي ربيعة
خالد صبحي 
حسام عبد المجيد 
محمد إسماعيل

مروان عطية 
حمدي فتحي 
مهند لاشين 
محمد شحاته 
محمود صابر 
محمود حسن تريزيجيه 
إبراهيم عادل
مروان عثمان 
عمر مرموش 
أحمد سيد زيزو 
محمود عبد الحفيظ زلاكة
محمد صلاح

اسامه فيصل 
صلاح محسن 
مصطفي محمد

