مصر بالتيشرت الأحمر وأوزبكستان بالأبيض في ودية دورة الإمارات

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم وأوزبكستان الودية في اللقاء المقرر له الجمعة المقبل عن ارتداء الفراعنة القميص الأحمر والشورت والجورب الأسود بينما يرتدي منتخب أوزبكستان الطاقم الأبيض.

حضر الاجتماع الفني ممثلا عن مصر كلا من مينا سامح إداري المنتخب وعبدالله سيد مدير المهمات.

أقيم الاجتماع الفني باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين والمستضيف لمباراة مصر وأوزبكستان.

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريبه في السادسة مساء اليوم الأربعاء، بتوقيت القاهرة، باستاد العين استعدادا لمواجهة منتخب أوزبكستان وديا باستاد هزاع بن زايد الدولي.

منتخب مصر يتدرب بمشاركة صلاح

بدأ مران منتخب مصر بإحماءات بدنية ثم جمل فنية وتقسيمة في نهاية المران والتسديد على المرمى.

شارك في المران: أحمد الشناوي ومحمد صبحي ومصطفي شوبير ومحمد هاني ومحمد حمدي وأحمد فتوح ورامي ربيعة وخالد صبحي وحسام عبد المجيد ومروان عطية وحمدي فتحي ومحمد شحاته ومحمود صابر ومروان عثمان وأحمد سيد زيزو ومحمود عبد الحفيظ زلاكة ومحمد صلاح وأسامة فيصل وصلاح محسن ومصطفي محمد، بينما أدى الثنائي محمد الشناوي ومحمد إسماعيل تدريبات استشفائية.

وتواجد في مران منتخب مصر، المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول.

القناة الناقلة لمباراة مصر وأوزبكستان في معسكر نوفمبر

وأعلنت قناة أبو ظبي الرياضية عن إذاعة مباراة منتخب مصر أمام أوزبكستان الودية.

ووصل محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، إلى مدينة العين الإماراتية، أمس الثلاثاء، للانضمام لمعسكر منتخب مصر.

