الثلاثاء 10 يونيو 2025
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رياضة

إيران تكتسح كوريا الشمالية في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

ايران
ايران

 فاز منتخب إيران على كوريا الشمالية بثلاثية نظيفة ضمن الجولة العاشرة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

إيران تهزم كوريا الشمالية

وبعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي عاد المنتخب الإيراني في الشوط الثاني وافتتح محمد مهدي مهيبي التسجيل في الدقيقة 74، قبل أن يضيف النجم سردار طارمي الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق فقط. وفي الوقت بدل الضائع، أكمل أمير حسين حسين زاده الثلاثية بهدف ثالث منح إيران انتصارًا مستحقا

 

بهذا الانتصار، تؤكد إيران تفوقها بعد أن كانت قد فازت ذهابًا بنتيجة 3-2 في بيونغ يانغ، لتتصدر المجموعة الأولى بثبات. المباراة أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب آزادي بطهران، وسط حضور جماهيري مميز.

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