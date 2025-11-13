الخميس 13 نوفمبر 2025
منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة أوزبكستان غدا (صور)

منتخب مصر، فيتو
منتخب مصر، فيتو
اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تدريباته بملعب نادي العين استعدادا لمواجهة منتخب أوزبكستان وديا، فى السادسة مساء غد الجمعة، بتوقيت القاهرة.

بدأ مران المنتخب بإحماءات ثم جمل فنية وتسديد ضربات ترجيح في نهاية المران.

حضر مران منتخب مصر المهندس هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف علي المنتخب الأول، ومصطفى أبو زهرة، محمد أبو حسين وطارق أبو العينين أعضاء مجلس إدارة الاتحاد.

نظام بطولة الإمارات الودية بمشاركة منتخب مصر

وتنص لوائح البطولة على أن يتقابل الفائز من مباراة مصر وأوزبكستان مع منتخب إيران يوم 19 نوفمبر بينما يلعب الخاسر مع كاب فيردي يوم 17 باستاد هزاع بن زايد، بعد فوز إيران اليوم على كاب فيردي بركلات الترجيح في افتتاح البطولة.

انطلاق معسكر منتخب مصر بالإمارات

ودخل منتخب مصر الأول لكرة القدم، الإثنين الماضي، معسكرا تدريبيا بمدينة العين الإماراتية تحت قيادة مديره الفني حسام حسن، استعدادا للمشاركة في دورة الإمارات الودية، بمشاركة منتخبات إيران وأوزبكستان والرأس الأخضر.

ويشارك منتخب مصر في دورة الإمارات الودية الدولية، التي تقام خلال الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر الجاري بمدينة العين.

ويخوض منتخب مصر مباراتين فقط في الدورة.

