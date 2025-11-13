الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رسالة من إدريس لوزير الرياضة حول دور اللجنة الأولمبية في صناعة الإنجازات

يوسف ادريس،فيتو
يوسف ادريس،فيتو
وجه المهندس ياسر ادريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، الشكر إلى د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدعمه المستمر للرياضة والرياضيين وتأكيده على دور اللجنة الاولمبية المصرية ولجانها التنفيذية واتحاداتها الاعضاء فى صناعة الانجازات وحرصه على تفعيل دور لجان القيم وضبط السلوك لمزيد من الشفافية والحوكمة بالتعاون مع اللجنة الاولمبية المصرية.

جاء ذلك فى أعقاب بيان صدر عن وزارة الشباب والرياضة ونشرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء الرسمية، أشاد خلاله الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بنتائج البعثة المصرية المشاركة بمنافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة بالعاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 7 حتى 21 نوفمبر الجاري.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن الإنجازات التى تتحقق تباعًا خلال الفترة الحالية بدورة ألعاب التضامن الإسلامى والتى وصلت إلى 27 ميدالية رغم المشاركة ببعثة رمزية من 12 اتحاد فقط، إضافة إلى ما تحقق من إنجازات غير مسبوقة بمختلف بطولات العالم وخاصة فى الألعاب الفردية يعكس الحوكمة القانونية للمنظومة الرياضة والتناسق الذى تتمتع به مفرداتها تنسيقًا مع وزارة الشباب والرياضة وكافة مفردات المنظومة وفي المقدمة منها اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات الرياضية، وكذلك اللجان الفنية التابعة للجنة الأولمبية والتى تعمل بدورها بمنهجية علمية وبأقصى درجات التوازن والانضباط والشفافية بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية وتحت مظلة قانونية ومتسقة فى تشكيلها ومنهجية عملها مع الميثاق الأولمبي والمعايير الرياضية الدولية، من خلال ما أنجزته على كافة الاصعدة وخاصة ما يتعلق منها بمدونة السلوك الرياضى لترسيخ القيم والمبادئ والحوكمة الرياضية وهو ما هيأ أجواء النجاح والاستقرار للأبطال الرياضيين فى جميع اللعبات لتحقيق تلك الإنجازات المتتالية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الفترة المقبلة سوف تشهد تكثيفًا لكافة الاستعدادات الخاصة بجميع الاتحادات الرياضية وتحت إشراف فنى من اللجنة الأوليمبية المصرية لخوض المنافسات الدولية تمهيدًا لانطلاق الاستعدادات الخاصة بمنافسات دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 من خلال التكامل الذى يجري حاليًا بمشروعات اكتشاف الموهوبين وفى المقدمة منها المشروع القومى للموهبة والبطل الأولمبي التابع للوزارة بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية المصرية.

الجريدة الرسمية