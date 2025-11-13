الخميس 13 نوفمبر 2025
رياضة

جارسيا عن ميسي: "لم يتوقع أحد زيارته لـ الكامب نو"

جوان جارسيا،فيتو
جوان جارسيا،فيتو
كشف جوان جارسيا، حارس مرمى برشلونة، أن ظهور ليونيل ميسي في ملعب كامب نو، كان حدثًا استثنائيًا حظي باهتمام جميع لاعبي الفريق.

وقال جارسيا خلال مقابلة مع راديو كتالونيا "RAC1"، اللعب مع ميسي في يوم من الأيام، قائلًا: "ميسي قادر على اللعب متى شاء وأتمنى لو عاد للفريق كي أتمكن من اللعب معه، لكنني لا أعرف إلى أي مدى يمكن حدوث ذلك".

وأضاف: "لم يتوقع أحد أن يزور ميسي ملعب كامب نو الجديد، وكان ذلك رائعًا، وقد تحدثنا عن ذلك في غرفة الملابس، آمل أن يعود وأتمكن من اللعب معه".

وعلق على عودة لامين يامال: “لامين يامال يبذل جهدًا كبيرًا، إنه ذكي جدًا... يحرص كل يوم على تذكيري بالهدف الذي سجله في مرماي عندما كنت ألعب مع إسبانيول”.

واكمل: "إذا أتيحت لي فرصة اللعب كأساسي، فسأحاول استغلالها لأحافظ على مركزي وأضمن ألا يسلبني أحد مركزي، سأبذل قصارى جهدي لاستعادة مركزي كأساسي والحفاظ عليه حتى النهاية".

جوان جارسيا خسر مركزه الأساسي بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام ريال أوفييدو في 25 سبتمبر الماضي، ليتخلف عن 9 مباريات متتالية، منها 6 في الدوري الإسباني و3 في دوري أبطال أوروبا.

جوان جارسيا حارس مرمي برشلونة لامين يامال ملعب كامب نو ليونيل ميسي

الجريدة الرسمية