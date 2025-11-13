أخبار الرياضة اليوم.. كاف يرفض طعن الأهلي على طرد جراديشار.. حقيقة انتقال مهاجم الأحمر للدوري الفرنسي.. ونيجيريا تصعد لنهائي ملحق المونديال

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا، مساء اليوم الخميس، عن الأهداف المرشحة للحصول على جائزة بوشكاش، لأفضل هدف في العالم في موسم 2024 -2025.

وشهدت القائمة التي أعلنها الاتحاد الدولي "فيفا"، ترشيح هدف عمرو ناصر، مهاجم الزمالك الحالي وفاركو السابق في شباك الأهلي.

رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) طعن النادي الأهلي على البطاقة الحمراء التي وجهت لمهاجمه السلوفيني نيتش جراديشار، خلال مواجهة فريق إيجل نوار البوروندي في إياب دور الـ32.

لكن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم فتح تحقيقا مع الحكم السنغالي عيسى سي، الذي أدار مباراة الأهلي وإيجل نوار، وأشهر البطاقة الحمراء فيها للمهاجم جراديشار.

أكد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، أنه لن يكون هناك تقنية الفيديو المساعد (VAR) خلال مباريات دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان النادي الأهلي تقدم بطلب إلى الكاف لاستخدام تقنية الفار في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بسبب الأخطاء الكبيرة التي يقع فيها الحكام.

تقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في السادسة مساء السبت، الموافق 22 من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى، من المجموعة الثانية، بمباريات دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-26.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

انتهت مباراة منتخب نيجيريا ضد منتخب الجابون بنتيجة 4-1 للنسور الخضر، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، بملعب مولاي الحسن بالرباط في المغرب، ضمن منافسات نصف نهائي الملحق الأفريقى فى تصفيات كأس العالم 2026 التى ستقام فى أمريكا وكندا والمكسيك.

ويتأهل المنتخب الفائز بالمباراة النهائية إلى الملحق العالمي الذي سينظمه فيفا في مارس المقبل 2026، حيث يحتاج إلى فوز واحد فقط لضمان مكانه في كأس العالم 2026.

فاز منتخب الجزائر على منافسه منتخب زيمبابوي، بنتيجة 3-1، في مباراة تحضيرية جرت مساء اليوم الخميس، في جدة بالسعودية، استعدادا لكأس أمم إفريقيا التي ستقام في المغرب خلال شهري ديسمبر ويناير القادمين.

واستفاقت زيمبابوي في الأنفاس الأخيرة للمواجهة، وسجلت هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 87. بعد خطأ ارتكبه المدافع رفيق بلغالي.

تعادل منتخب الإمارات مع نظيره العراقي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس، ضمن ذهاب منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى الملحق العالمي لبطولة كأس العالم 2026.

وستقام مباراة العودة في العراق يوم الثلاثاء المقبل.

أكد آلان شيرر أسطورة الدوري الإنجليزي على قلقه من وضع فريق ليفربول الحالي، مشيرًا إلى أن آمال الفريق في المنافسة على لقب البريميرليج هذا الموسم أصبحت شبه منتهية.

يحتل نادي ليفربول حاليًا، المركز الثامن في جدول الدوري برصيد 18 نقطة من 11 مباراة، متخلّفًا بفارق 8 نقاط عن المتصدر آرسنال بعد أن تلقى 5 هزائم منذ بداية الموسم.

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لدور المجموعات بالنسخة الثالثة والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، والمقرر إقامتها في السادسة مساء الأحد الموافق الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري على ستاد السويس الجديد.

أعلنت وزيرة جنوب أفريقية، اليوم الخميس، أن بلادها تنوي التقدم بطلب استضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2036 أو 2040، دون تحديد المدينة المضيفة المحتملة.

وأوضحت الوزيرة خومبودزو نتشافهينتي أن جنوب إفريقيا، أول دولة في القارة تستضيف كأس العالم لكرة القدم عام 2010، ستدخل في حوار مستمر مع اللجنة الأولمبية الدولية التي ترأسها الآن الزيمبابوية كيرستي كوفنتري.

