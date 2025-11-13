منتخب الجزائر يفوز على زيمبابوي 1/3 وديا استعدادا لأمم إفريقيا

18 حجم الخط

فاز منتخب الجزائر على منافسه منتخب زيمبابوي، بنتيجة 3-1، في مباراة تحضيرية جرت مساء اليوم الخميس، في جدة بالسعودية، استعدادا لكأس أمم إفريقيا التي ستقام في المغرب خلال شهري ديسمبر ويناير القادمين.

تفاصيل مباراة الجزائر ضد زيمبابوي

واستهلّ رجال المدرب فلاديمير بيتكوفيتش المقابلة بِقوّة، وكاد المهاجم محمد الأمين عمورة يفتتح باب التسجيل في الدقيقة الـ 11، لكن التباطؤ جعل حارس مرمى المنافس واشنطن أروبي يسبقه وينقض على الكرة، قبل أن يعود لاعب نادي فولفسبورج الألماني ثلاث دقائق من بعد، ويُوزع كرة حاسمة للمهاجم والقائد بغداد بونجاح، الذي تمكن من هز شباك زيمبابوي، ويوقع الهدف الأول.

وأحكم محاربو الصحراء قبضتهم على مجريات اللعب، وأنهوا الشوط الأول متقدمين في النتيجة بِثُلاثية نظيفة، بعد هدفَين آخرين أمضاهما كل من: عمورة في الدقيقة الـ 40 عقب تمريرة حاسمة من بونجاح. والمدافع جوان حجام في الوقت بدل الضائع (45+1)، الذي استمثر في خطأ دفاعي أمام المرمى تورط فيه أحد لاعبي زيمبابوي.

واستفاقت زيمبابوي في الأنفاس الأخيرة للمواجهة، وسجلت هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 87. بعد خطأ ارتكبه المدافع رفيق بلغالي.

