الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم على أستون فيلا 0/1 في الشوط الأول

18 حجم الخط

انتهى الشوط الأول من مباراة تشيلسى ضد أستون فيلا، بنتيجة 0/1 للبلوز، في المباراة التي تقام مساء اليوم السبت، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن لقاءات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدف تشيلسي في شباك أستون فيلا، جواو بيدرو في الدقيقة 37.

تشكيل تشيلسي ضد أستون فيلا

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: ريس جيمس- بينوا بادياشيلي- تشالوباه- مارك كوكوريلا.

خط الوسط: موسيس كايسيدو- كول بالمر- إنزو فيرنانديز.

خط الهجوم: بيدرو نيتو- جواو بيدرو- أليخاندرو جارناتشو.

تشكيل أستون فيلا أمام تشيلسي

حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز.

خط الدفاع: ماتي كاش- ليندلوف- كونسا - ماتسين.

خط الوسط: كامارا- بويندا- تيليمانس.

خط الهجوم: مكجين- دونيل مالين- روجرز.

فوز ليفربول على وولفرهامبتون

انتهت مباراة فريق ليفربول ضد وولفرهامبتون، بنتيجة 2-1 للريدز، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، على أرضية ملعب أنفيلد، ضمن الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل هدفي ليفربول، ريان حرافنبيرخ في الدقيقة 41، فلوريان فيرتز في الدقيقة 42، بينما أحرز سانتياجو بوينو هدف وولفرهامبتون في الدقيقة 51.

ويغيب عن صفوفه النجم المصري محمد صلاح بسبب تواجده مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.

تشكيل ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: جيريمي فريمبونج - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - ميلوش كيركيز.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافينبيرخ - كورتيس جونز - فلوريان فيرتز.

خط الهجوم: فيديريكو كييزا - هوجو إيكيتيكي.

موقف ليفربول وولفرهامبتون

وبهذه النتيجة، يمتلك ليفربول 32 نقطة في المركز الرابع في الدوري الإنجليزي، بينما يتذيل وولفرهامبتون الجدول برصيد نقطتين فقط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.