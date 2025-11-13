الخميس 13 نوفمبر 2025
شاهد، هدف عمرو ناصر في الأهلي المرشح لجائزة بوشكاش 2025

 ترشح هدف عمرو ناصر مهاجم فاركو السابق والزمالك الحالي، والذي أحرزه في مرمى النادي الأهلي ببطولة كأس عاصمة مصر، للحصول على جائزة بوشكاش، لأفضل هدف في العالم في موسم 2024 -2025، حسبما اعلن الفيفا، اليوم الخميس.

 

الأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش 2025

آليراندرو | فيتوريا ضد كروزيرو | 19 أغسطس 2024

أليساندرو ديولا | كالياري ضد فينيزيا | 18 مايو 2025

بيدرو دي لا فيجا | كروس أزول ضد سياتل ساوندرز | 31 يوليو 2025

سانتياجو مونتييل | إنتديبنديينتي ضد إنتديبنديينتي ريفادافيا | 11 مايو 2025

عمرو ناصر | الأهلى ضد فاركو | 17 أبريل 2025

كارلوس أورانتيا | كيريتارو ضد أطلس | 16 أبريل 2025

لوكاس ريبيرو | ماميلودي صن داونز ضد بروسيا دورتموند | 21 يونيو 2025

ديكلان رايس | آرسنال ضد ريال مدريد | 8 أبريل 2025

ريزكي ريدو | برسيجا جاكارتا ضد آريما | 9 مارس 2025

كيفن رودريجز | قاسم باشا ضد ريزسبور | 9 فبراير 2025

لامين يامال | إسبانيول ضد برشلونة | 15 مايو/ 2025

