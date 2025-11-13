منتخب نيجيريا يضرب الجابون برباعية ويتأهل لنهائي ملحق كأس العالم 2026

18 حجم الخط

انتهت مباراة منتخب نيجيريا ضد منتخب الجابون بنتيجة 4-1 للنسور الخضر، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، بملعب مولاي الحسن بالرباط في المغرب، ضمن منافسات نصف نهائي الملحق الأفريقى فى تصفيات كأس العالم 2026 التى ستقام فى أمريكا وكندا والمكسيك.

وتقدم منتخب نيجيريا عن طريق مهاجمه أكور آدامز في الدقيقة 78، وتعادل ليمينا لمنتخب الجابون في الدقيقة 89، لتتجه المباراة لشوطين إضافيين انتفض فيهم النسور الخضر وسجلوا 3 أهداف عبر فيكتور أوسيمين هدفين وشيديرا إيجوكي هدفا.

تشكيل منتخب نيجيريا ضد الجابون

نظام الملحق الأفريقي المؤهل لكأس العالم 2026

وبذلك يتأهل منتخب نيجيريا في نهائي الملحق الأفريقي المقرر له يوم الأحد المقبل، وينتظر الفائز من مباراة منتخب الكاميرون ضد منتخب الكونغو الديمقراطية، في المباراة التي تقام مساء اليوم الخميس.

ويتأهل المنتخب الفائز بالمباراة النهائية إلى الملحق العالمي الذي سينظمه فيفا في مارس المقبل 2026، حيث يحتاج إلى فوز واحد فقط لضمان مكانه في كأس العالم 2026.

