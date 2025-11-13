الخميس 13 نوفمبر 2025
طاقم تحكيم ليبيري لمباراة المصري وكايزر تشيفز الجنوب افريقي بالكونفيدرالية

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لدور المجموعات بالنسخة الثالثة والعشرين من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية لكرة القدم، والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، والمقرر إقامتها في السادسة مساء الأحد الموافق الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري على ستاد السويس الجديد.

طاقم تحكيم مباراة المصري وكايزر شيفز بالكونفيدرالية

ويضم الطاقم الذي ينتمي إلى دولة ليبيريا كل من واشنطن دولو حكمًا للساحة ومعه مساعد الحكم الأول إبراهيم جرانت، ومساعد الحكم الثاني توماس كونيه، فيما يتولى إيمانويل مينساه مهام الحكم الرابع، بينما يتولى الأوغندي هارونا ماواندا مهام مراقب المباراة، والجامبي مصطفى جالو مهام المنسق العام للمباراة والنيجيري أودوتشي جوان مهام المنسق الأمني للمباراة.

المصري كايزر شيفز الكونفيدرالية طاقم تحكيم مباراة المصري وكايزر شيفز بالكونفيدرالية

