هدف مهاجم الزمالك في الأهلي مرشح لجائزة بوشكاش من الفيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم - فيفا، مساء اليوم الخميس، عن الأهداف المرشحة للحصول على جائزة بوشكاش، لأفضل هدف في العالم في موسم 2024 -2025.

هدف عمرو ناصر في الأهلي مرشح لجائزة بوشكاش

وشهدت القائمة التي أعلنها الاتحاد الدولي "فيفا"، ترشيح هدف عمرو ناصر، مهاجم الزمالك الحالي وفاركو السابق في شباك الأهلي.

وكان عمرو ناصر سجل الهدف الثاني لصالح فاركو في مباراة الأهلي ضمن منافسات كأس عاصمة مصر، في 17 أبريل الماضي.

ورحل عمرو ناصر، عن صفوف فاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وانضم إلى صفوف الزمالك.

الأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش 2025

آليراندرو | فيتوريا ضد كروزيرو | 19 أغسطس 2024

أليساندرو ديولا | كالياري ضد فينيزيا | 18 مايو 2025

بيدرو دي لا فيجا | كروس أزول ضد سياتل ساوندرز | 31 يوليو 2025

سانتياجو مونتييل | إنتديبنديينتي ضد إنتديبنديينتي ريفادافيا | 11 مايو 2025

عمرو ناصر | الأهلى ضد فاركو | 17 أبريل 2025

كارلوس أورانتيا | كيريتارو ضد أطلس | 16 أبريل 2025

لوكاس ريبيرو | ماميلودي صن داونز ضد بروسيا دورتموند | 21 يونيو 2025

ديكلان رايس | آرسنال ضد ريال مدريد | 8 أبريل 2025

ريزكي ريدو | برسيجا جاكارتا ضد آريما | 9 مارس 2025

كيفن رودريجز | قاسم باشا ضد ريزسبور | 9 فبراير 2025

لامين يامال | إسبانيول ضد برشلونة | 15 مايو/ 2025

