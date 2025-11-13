18 حجم الخط

أعلنت وزيرة جنوب أفريقية، اليوم الخميس، أن بلادها تنوي التقدم بطلب استضافة دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2036 أو 2040، دون تحديد المدينة المضيفة المحتملة.

وأوضحت الوزيرة خومبودزو نتشافهينتي أن جنوب إفريقيا، أول دولة في القارة تستضيف كأس العالم لكرة القدم عام 2010، ستدخل في حوار مستمر مع اللجنة الأولمبية الدولية التي ترأسها الآن الزيمبابوية كيرستي كوفنتري.

جنوب إفريقيا تعتزم استضافة أولمبياد 2036 أو 2040

وأوضحت في مؤتمر صحافي الخميس أن هذا "التزام تمهيدي واستكشافي".

وكانت كيب تاون تقدمت بترشيح لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2004 والتي مُنحت في النهاية الى أثينا عقب تصويت عام 1997.

وقالت الوزيرة "الحكومة واثقة من جاهزية جنوب أفريقيا وقدرتها على استضافة الألعاب الأولمبية، نظرا لبنيتها التحتية الحالية، ولأن الاستثمارات اللازمة لتحسينها ليست كبيرة".

وكان رئيس اللجنة الأولمبية السابق الألماني توماس باخ صرح خلال زيارة للبلاد في أكتوبر 2024، بأن جنوب إفريقيا تتمتع "بالاستقرار والبنية التحتية والرؤية اللازمة لاستضافة الألعاب الأولمبية".

داكار أول مدينة أفريقية تستضيف دورة الألعاب الأولمبية للشباب

يذكر أن العاصمة السنغالية داكار ستصبح في العام المقبل أول مدينة إفريقية تستضيف دورة الألعاب الأولمبية للشباب في الفترة بين 31 أكتوبر إلى 14 نوفمبر 2026.

وستُقام دورة الألعاب الأولمبية الصيفية القادمة في عام 2028 في لوس أنجلوس، بينما مُنحت الدورة التالية في عام 2032 إلى بريزبين الاسترالية.

وتقدمت جنوب إفريقيا في خضم زخم كبير على الساحة الرياضية، بطلب لاستضافة سباق جائزة كبرى للفورمولا واحد على حلبة كيالامي التاريخية، بالقرب من جوهانسبرج، ابتداء من عام 2027.

كما أن جنوب أفريقيا، أكبر اقتصاد في القارة، هي الدولة المضيفة الرئيسية لكأس العالم للكريكيت للرجال في عام 2027.

