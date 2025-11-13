الخميس 13 نوفمبر 2025
حوادث

مرتضى منصور: القضاء الإداري ضم دعوى إلغاء قرار سحب أرض نادي الزمالك لدعواي الأصلية

نادى الزمالك
نادى الزمالك
أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق، أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضمت الدعوى المقامة من نادى الزمالك بالطعن على قرار سحب أرض نادى الزمالك الدعوى الأصلية التي أقامها قبل مرور 60 يوما من القرار الإداري بسحب الأرض.

الدعوى الخاصة بسحب الأرض في الميعاد

وتابع: إن نادي الزمالك لم يقم الدعوى الخاصة بسحب الأرض في الميعاد القانوني، وبالتالي المحكمة فطنت لهذا الموضوع، وأجلت الدعوى لضمها للدعوى الأصلية المقامة مني ضد قرار السحب.

وأشار إلى أن محكمة القضاء الإداري هي محكمة قانون تحاكم القرارات الإدارية الصادرة من الجهة الإدارية، وأنه لولا ذلك الإجراء لكان مصير تلك الدعوى هو عدم القبول لرفعها بعد الميعاد القانوني وهو 60 يوما من صدور القرار.

